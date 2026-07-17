Rosa López reconoce la razón por la que falseó su currículum para entrar en ‘Operación Triunfo’
La granadina se sinceró con Manu Sánchez
El pasado jueves 16 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de El perro andaluz, el programa presentado por Manu Sánchez. Entre los invitados de la noche se encontraba Rosa López, la que fuese ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. En esta charla, ambos hablaron de numerosas cuestiones personales y profesionales. Entre ellas, los orígenes y los primeros pasos de la cantante antes de dar su salto a la fama. Fue entonces cuando Rosa López no dudó un solo segundo en sincerarse como nunca sobre el proceso que vivió para presentarse al concurso de televisión que cambió su vida para siempre.
Entre otras tantas cuestiones, reconoció que tuvo que esconder de dónde venía realmente, y todo por petición de su madre. Pero, ¿por qué, exactamente? Porque tenía mucho miedo de que, por el hecho de tener raíces gitanas, pudiese perjudicarle de alguna forma. «Pongo que soy de Armilla que, en parte…», explicó, entre risas. Por lo tanto, durante su paso por El perro andaluz, la granadina deja entrever que esa no era la verdad respecto a su procedencia. Como era de esperar, Manu Sánchez quiso saber la verdadera razón tras aquel cambio en el papel. Rosa López lo reconoció: «Falseé el currículum por miedo». Todo ello mientras desveló que únicamente quería cumplir un sueño familiar sin que su origen jugara en su contra.
«En ese currículum que engrosé puse que sabía tocar el piano, que sabía inglés, ama de casa… y cantante al final», explicó. Pero no todo queda ahí, puesto que la artista, durante su paso por El perro andaluz, también quiso recordar la complicada situación económica que atravesaba su familia. Entre otras tantas cuestiones, vivían en un piso de protección oficial.
Aun así, quiso tirar de humor para tratar de quitar hierro a este recuerdo: «Estábamos gordos, pero éramos pobres», bromeó Rosa López. Todo ello mientras no dudó en atribuir ese sobrepeso a la mala alimentación que tenía por aquel entonces. Aunque lo escondió en su día, ahora la artista no dudó en reivindicar, con mucho orgullo, el barrio granadino en el que se crio.
«Si buscáis en internet Almanjáyar, ¡soy poligonera! ¿Pasa algo?», cuestionó la invitada de El perro andaluz. Por lo tanto, dejó muy claro que, a pesar de la decisión que tomó cuando decidió presentarse a Operación Triunfo, todo ha quedado atrás. De hecho, ahora no tiene ningún tipo de problema a la hora de contarlo abiertamente, puesto que se siente profundamente orgullosa de sus raíces. ¡Y así debería ser siempre!
Rosa López confiesa lo mucho que le afectan los comentarios: «Lo que leo de mí me afecta»
Por si fuera poco, la granadina explicó que el origen de las duras críticas que recibió fue un cambio de imagen puntual. «Llevaba trenzas de estas de verano, turísticas, y me habían comparado con un monstruo que tiene cables en la cabeza», recordó. Aunque hoy mira ese episodio con cierta distancia y hasta con humor, reconoce que, en su día, le afectó profundamente.
Es más, durante su paso por El perro andaluz, la artista reconoció la influencia que tienen en ella este tipo de mensajes: «Lo que leo de mí me afecta, no te miento ni a ti ni al público. El público es protagonista de esto, nosotros somos meras herramientas». Todo ello mientras recordó que, tras una figura pública, hay una persona a la que le pueden doler ciertos comentarios.