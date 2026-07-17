La AEMET avisa de «peligro importante» por temperaturas extremas en estas zonas: «A partir del…»

Temperaturas extremas en estas zonas, la AEMET avisa del peligro importante, a partir de estas fechas. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos por delante. Lo que nos espera en estas fechas es una novedad que nos sumergirá en lo peor de unas temperaturas que pueden subir por momentos. Tocará conocer qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada paso puede ser esencial que tengamos en mente.

Un peligro importante puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que quizás hasta ahora no habíamos conocido. El tiempo se nos complica y podría acabar siendo lo que nos hará pensar en un verano de esos que impresionan. La novedad de estas jornadas es que tocará saber qué puede pasar en breve, con la mirada puesta a una situación que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de saber qué podría pasar con estas cifras en las que realmente cada proceso puede ser esencial. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que tenemos por delante.

Este es el aviso de la AEMET ante un peligro importante

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta importante advertencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en lo que realmente cada paso cuenta. Es momento de conocer lo que podría acabar siendo una realidad en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Un peligro importante llega a toda velocidad y podría acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Son tiempos de cambios y de detectar un giro radical que puede ser esencial.

Nos enfrentamos a la época de más intensidad de un verano que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que conseguiremos empezar a tener en mente algunas novedades esenciales que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Este aviso nos indica que tenemos un peligro importante frente a nosotros, con lo cual, tocará empezar a tener en consideración algunas situaciones que pueden ser esenciales. El tiempo nos sumergirá en lo peor de unas altas temperaturas que llegan a toda velocidad y que pueden ser esenciales que tengamos por delante.

Llegan temperaturas extremas en estos días

En estos días será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Son días de estar pendientes de un cambio en las temperaturas que nos hará estar en lo peor de estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Desde la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia de cara a un fin de semana en el que las altas temperaturas serán protagonistas: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas, y en Canarias, de nubes bajas en los nortes. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y ocasionales. Por la tarde se formará nubosidad de evolución diurna con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste así como del tercio oriental peninsular. Especialmente en el interior sureste se espera que estos chubascos y tormentas sean más intensos, con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en regiones del interior de Murcia, Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, y en menor medida en Canarias. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península, salvo en el área mediterránea donde bajarán. Pocos cambios en los archipiélagos. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y Cantábrico, siendo probable rebasar los 40 en depresiones de Andalucía. Las mínimas en general no sufrirán cambios, salvo aumentos en regiones de Andalucía y de ambas mesetas. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular. Temperaturas significativamente elevadas en la mitad sureste peninsular y en Baleares. Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del oeste en el golfo de Cádiz y Estrecho y del nordeste en los litorales de Galicia así como en Baleares y litorales de la fachada oriental, aunque amainando en este caso. Viento flojo en el resto arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en el este peninsular donde lo hará la este y en el noroeste y centro norte donde lo hará la norte».