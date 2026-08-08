Jorge Rey alerta del tiempo que hará en octubre: «Danas explosivas muy fuertes»

Danas explosivas y muy fuertes, Jorge Rey lanza una alerta del tiempo que llega en octubre. Estaremos muy pendientes de unos cambios de tendencia que, sin duda alguna, todo puede ser cambiante, en estos días en los que la vuelta a la rutina será una realidad. Vamos a estar especialmente pendientes de un cambio de tendencia que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño paso cuenta.

Este calor intenso que tenemos en verano, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Será mejor que nos preparemos para el efecto contrario de lo que nos está ofreciendo estos días. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días. Este otoño que media España está esperando, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada con unas cifras que pueden ponernos los pelos de punta, una situación que puede complicarse por momentos. Es hora de saber qué tiempo hará en octubre y la manera en la que nos enfrentaremos a él. El experto en el tiempo, Jorge Rey se adelanta a todos.

El tiempo que hará en octubre lo adelanta Jorge Rey

Jorge Rey no duda en lanzar un importante adelanto de lo que está por llegar, con la mirada puesta a una serie de novedades que vamos a poder ver en breve. Después de un verano en el que la lluvia se ha hecho esperar con estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser clave.

Será el momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Nos podemos empezar a preparar para un cambio de tendencia que podría convertirse en la antesala de algo más. En especial en unos días en los que tocará saber qué nos estará esperando.

Este delante del otoño nos dará alguna que otra sorpresa, sabiendo que tendremos que empezar a ver llegar un fenómeno que está relacionado con las altas temperaturas de estos días. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que quizás no pensábamos que fuera una realidad.

Nos vamos a enfrentar a un cambio de tendencia que hasta la fecha desconocíamos y que puede convertirse en una auténtica pesadilla. Después del calor extremo, llegan las lluvias intensas.

Danas explosivas muy fuertes

Con el calor de estos días es de esperar que cuando se aproxime el otoño, nuestra peor pesadilla puede hacerse realidad. Una DANA que nos situará en lo peor de una temporada en la que las lluvias se convertirán en una realidad. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la previsión del tiempo más terrible de Jorge Rey.

De momento la AEMET nos da algunos datos de la previsión que vamos a tener en estas próximas jornadas: «En la Península se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia, Cantábrico con cielos nubosos o cubiertos y litorales de Alborán con intervalos de nubes bajas. No obstante, la influencia de una masa de aire fría en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas. Es probable que sean fuertes, incluso localmente pudiendo ser muy fuertes e ir con granizo en Navarra y norte de Aragón así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos además de intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias. Probables brumas y nieblas costeras en litorales de Alborán, Galicia y Asturias que también afectarán a primeras y últimas horas a zonas de interior de estas comunidades. Calima ligera en Canarias y sur y oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, tercio este peninsular y en Canarias. Ascensos en Baleares y nordeste peninsular y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular así como en Baleares. Podrán llegar a los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo y en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes y con granizo, en Navarra y norte de Aragón así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía y mitad este peninsular. Soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el golfo de Cádiz, de sur en Ampurdán y del este en Baleares. Viento flojo en general en el resto aunque arreciando por la tarde. Predominará la componente oeste salvo en la fachada oriental y nordeste peninsular donde lo harán las componentes sur y este».