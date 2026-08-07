José Antonio Maldonado, meteorólogo, advierte de un sábado muy tormentoso y señala las comunidades donde puede llover con fuerza

Hay comunidades donde puede llover con fuerza, un sábado muy tormentoso nos estará esperando según el experto José Antonio Maldonado. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden convertirse en un problema para todos. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que visualizar una serie de cambios importantes. Estos días que hasta el momento nadie hubiera imaginado nos afectarán de lleno.

El calor de días pasados puede pasar a la historia ante un fenómeno que puede ser igual de peligroso, además de compatible. Calor con tormentas, es algo a lo que nos hemos acostumbrado, sobre todo, si descubrimos lo que podría pasar en breve en estos días en los que realmente puede acabar pasando todo lo que nunca esperaríamos y más. Son días de ver un poco más allá y de darnos cuenta de que nos espera un sábado de esos que nos harán ver más cerca unas temperaturas que pueden llegar a ser especialmente complicadas de visualizar.

Este meteorólogo lanza una importante advertencia

En estos días de verano, estar pendientes de la previsión del tiempo es indispensable, sobre todo, si descubrimos que tenemos por delante unas jornadas festivas en las que la actividad puede pararse por momentos. Lo que nos espera es algo de lo más intenso.

Este verano nos está dejando unos registros que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que las advertencias estarán activadas, tocará saber qué es lo que puede pasar con estas jornadas de transformación y de ver llegar determinados cambios de tendencia.

Este experto lanza una bomba a mediados casi de agosto, nos esperan importantes tormentas. Unas lluvias que pueden poner en riesgo las actividades que tenemos pendientes y todo lo que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Son momentos de apostar claramente por una previsión que nos puede hacer ver el mundo desde otro punto de vista. No tanto desde el exterior, sino del interior de esos lugares que vamos a visitar o de las personas a las que vamos a ver en estas fechas tan señaladas del año. Este meteorólogo lanza una importante advertencia que debemos empezar a ver llegar.

Advierte de un sábado muy tormentoso y señala las comunidades donde puede llover con fuerza

Hay unas comunidades en las que no vamos a soltar el paraguas este fin de semana, especialmente a partir de mañana, cuando las cifras pueden ponernos los pelos de punta y no es casualidad. Estaremos muy pendientes de un tiempo que podría complicarse por momentos, según la AEMET.

Tal y como nos explica José Antonio Maldonado desde Meteored: «En lo que llevamos de semana hay que resaltar las altas temperaturas en las regiones mediterráneas peninsulares y, sobre todo, del archipiélago canario, donde a principios de la misma se registraron máximas y mínimas que se puede considerar históricas, destacando los 44,4 ºC del pasado domingo día 2 que superan a los 44, 2ºC del 13 de julio de 1952 valores que nunca se habían dado en agosto. En las demás regiones las temperaturas fueron relativamente suaves para la época del año en que nos encontramos».

Siguiendo con la misma explicación: «Los chubascos de carácter tomentoso en el tercio oriental de la Península son el otro factor sobresaliente de las últimas jornadas. El lunes se recogieron 36 litros por metro cuadrado en Sariñena (Huesca), Vall de Nuria (Lleida) y en 17 en Calanda (Teruel). El martes cayeron 32 l/m² San Julia de Vilatorta (Barcelona), 20 en Rois (A Coruña y Solerás (Lleida). Y ayer, miércoles, 21 en Villafranca del Cid (Castellón), 13 en Bilbao y 9 en Abadiño (Vizcaya), según la red de AEMET».

Las tormentas podrían ir extendiendo a medida que avance el fin de semana: «Atención al sábado porque una nueva vaguada disparará el crecimiento de tormentas en varias comunidades. Serán intensas e irán acompañadas de granizo y vendavales en la mitad norte de la Península, así como en el Ibérico sur, Pirineos y sierras del sureste, donde algunos núcleos pueden adquirir cierto grado de organización. En el sur estará parcialmente nuboso. En Canarias estará nuboso en el norte y despejado en el sur. Bancos de niebla en las regiones cantábricas. Tendencia a descender las temperaturas en el tercio oriental. Las mínimas serán muy altas en gran parte de la Península. En la jornada dominical las precipitaciones en el tercio septentrional pueden ser fuertes y tormentosas. En el resto de la Península y en Baleares estará parcialmente nuboso. En Canarias nuboso en el norte del archipiélago y despejado en el sur. Bancos de niebla en las regiones cantábricas».