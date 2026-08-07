Un muerto y cinco heridos en el incendio de una vivienda en Alberique (Valencia) en plena madrugada

Un varón, de 56 años, ha fallecido la pasada madrugada en el incendio de una vivienda en la localidad de Alberique, en Valencia. Un municipio de algo más de 11.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Ribera Alta. Otras cuatro personas, cuatro mujeres y un hombre de edades comprendidas entre los 33 y los 67 años, se han visto afectadas por inhalación de humo y episodios de ansiedad.

El fuego, cuyo origen se investiga, se ha producido en torno a las 03:00 horas de este viernes en un primer piso de un edificio de viviendas ubicado en la calle Andrés Montalva de Alberique.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia en Silla y Alzira; un oficial y un sargento del parque de Alzira y una dotación del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Hasta el lugar, se ha desplazado también un vehículo del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos miembros han atendido al varón, que finalmente ha fallecido tras entrar en parada cardiorrespiratoria y no responder a las maniobras de reanimación que se le han practicado, según Europa Press.

Otras tres personas han sido atendidas in situ al sufrir episodios de ansiedad, pero han recibido el alta en el lugar. Además, dos mujeres han sido atendidas igualmente por sufrir episodios de ansiedad. En su caso, han tenido que ser trasladadas posteriormente al centro de salud de Alberique.