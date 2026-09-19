Se insta a los madrileños a preparar un kit de emergencias antes de que llegue el otoño: se recomienda tener agua, medicamentos, linternas, alimentos…

La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a los 179 municipios de la región en la que recomienda que tomen medidas preventivas ante las previsiones de tormentas habituales durante el otoño. En el comunicado, emitido por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, se recuerda a los consistorios que deben tener un plan de acción ante estas situaciones.

Este documento hace hincapié en las zonas donde el riesgo de inundaciones es elevado e insta a estar preparados ante fenómenos climatológicos adversos. También se aconseja a los residentes que tengan listo un kit de emergencia en caso de evacuación.

Estas son las actuaciones de obligado cumplimiento

Los ayuntamientos han sido exigidos a limpiar sumideros, señalizar las zonas con alta probabilidad de inundación, prohibir el aparcamiento o acampada en las cuencas de ríos, cauces secos o arroyos y revisar la red de colectores.

Los tejados, desagües, bajantes y canalizaciones de las viviendas deben estar en un óptimo estado, sin elementos que obstaculicen la salida fluida del agua, además de contar con una pequeña bomba de achique, en caso de viviendas unifamiliares.

Estas son las recomendaciones de la CAM

En caso de lluvias extremas, se aconseja resguardar las puertas principales desde el exterior para esquivar la entrada de agua o lodo, alejarse de las plantas bajas de las casas, donde el agua puede acumularse, para resguardarse en las estancias superiores, con el teléfono cargado y víveres, y apagar los sistemas eléctricos.

Por otro lado, la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso sugiere a los madrileños tener preparado un kit básico de emergencia en el que figuren la documentación, comida y bebida, medicamentos, una linterna y una radio con pilas por si se precisa una evacuación. Asimismo, alejarse de cauces de ríos, arroyos o barrancos, no hacer uso del vehículo, salvo casos extremos, y, como es lógico, no cruzar zonas inundadas para no ser arrastrados.

Por último, se incide en que, si la tormenta conlleva consecuencias graves, se deben seguir las indicaciones de las autoridades y estar informados a través de las redes sociales oficiales o medios de comunicación fiables. Para no colapsar las líneas telefónicas, solo se debe llamar al 112 en caso de una emergencia real. Una vez finalice el caos, es aconsejable revisar los daños de la vivienda, comprobar si hay agua, luz y gas y dejar en la calle los objetos dañados.

Cómo se avisará en caso de riesgo extremo

Como ya se hizo en septiembre de 2023 con la DANA que afectó al suroeste de la comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid puede activar el mensaje masivo ES-Alert, vía telefónica, para avisar del peligro a los ciudadanos en caso de que las previsiones sean de alto riesgo.

El Canal de Isabel II también ha informado a las competencias locales sobre las actuaciones de prevención que están implementando ante la posibilidad de precipitaciones extremas en las próximas semanas. La empresa pública está incidiendo en una vigilancia reforzada de los sistemas de drenaje y realizando labores de limpieza, mantenimiento e inspección de alcantarillado, con atención meticulosa sobre los puntos que han requerido mayor supervisión en el pasado.