La Comunidad de Madrid avisa a 179 municipios ante el riesgo de tormentas este otoño

La Comunidad de Madrid ha remitido una carta a los 179 ayuntamientos de la región para advertir del riesgo de tormentas frecuentes durante los próximos meses de otoño. El aviso lo firma la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

En la misiva se recuerda a los consistorios que deben disponer de un plan de actuación local ante este tipo de episodios, especialmente los ubicados en zonas con mayor exposición al riesgo. La Comunidad de Madrid insiste en que los municipios se preparen con antelación.

Entre las actuaciones que destaca el escrito figuran la revisión de la red de colectores, la limpieza de sumideros e imbornales y la señalización de las zonas potencialmente inundables. También se pide prohibir las acampadas y el estacionamiento de vehículos en márgenes de ríos, arroyos y cauces secos.

Consejos para las viviendas

La carta incluye un enlace a la web institucional donde se detallan los consejos recogidos en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid, conocido como INUNCAM, entre ellos conocer el nivel de riesgo de la zona en la que se reside.

El documento recuerda también la importancia de identificar previamente las vías de evacuación disponibles en cada municipio, algo que puede resultar decisivo si la situación obliga a desalojar una vivienda o un barrio completo.

Respecto a las casas, la Comunidad de Madrid recomienda revisar que tejados, bajantes, canalizaciones y desagües estén en buen estado y libres de obstáculos. En el caso de las viviendas unifamiliares, aconseja disponer de una pequeña bomba de achique.

Kit de emergencia en casa

Si las lluvias son intensas, la recomendación pasa por proteger las puertas de acceso desde el exterior para evitar la entrada de agua o lodo y desconectar los suministros eléctricos de la vivienda. También se aconseja abandonar las plantas bajas, donde el agua se acumula antes.

Lo más seguro es resguardarse en las zonas más altas de la casa, con el teléfono cargado, comida y abrigo suficientes. La Comunidad de Madrid subraya que estas medidas pueden marcar la diferencia ante una crecida repentina y avisar con tiempo a los vecinos.

Por ello recomienda tener siempre preparado un kit básico de emergencia con documentación, medicamentos, una linterna, comida, bebida y una radio a pilas por si fuera necesario evacuar la vivienda con rapidez.

Evitar riesgos innecesarios

Otro de los consejos incide en alejarse de barrancos, cauces de ríos y arroyos durante los episodios de lluvia intensa. El vehículo, insisten desde la Comunidad de Madrid, sólo debe usarse si resulta estrictamente necesario, y nunca para atravesar zonas ya inundadas.

El riesgo de ser arrastrado por la corriente al cruzar una calzada anegada es una de las principales causas de víctimas mortales en este tipo de episodios, por lo que la recomendación autonómica es tajante al respecto.

Si la tormenta provoca consecuencias graves, la Comunidad de Madrid pide seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales, para evitar la propagación de bulos.

Qué hacer tras la tormenta

Con el fin de no colapsar las líneas telefónicas, el aviso insiste en llamar al 112 únicamente en caso de emergencia real. Una vez concluido el fenómeno, conviene revisar los posibles daños en la vivienda y comprobar que la luz, el agua y el gas funcionan con normalidad.

Los enseres afectados deben depositarse en la calle sin entorpecer el tránsito, para facilitar tanto la circulación como las labores de limpieza posteriores de los servicios municipales encargados de gestionar los residuos tras el temporal.

El Plan INUNCAM previene y gestiona las emergencias provocadas por fuertes lluvias. Localiza las zonas más susceptibles de quedar anegadas y establece la estructura y organización de los cuerpos y servicios que deben intervenir en cada situación.

El aviso ES-Alert

El protocolo determina también los recursos disponibles y define las distintas fases y situaciones de riesgo ante un episodio de lluvias torrenciales en cualquier punto de la región madrileña.

Cuando las previsiones lo aconsejan, la Comunidad de Madrid puede activar además el sistema de mensajería masiva ES-Alert para avisar directamente a la población afectada por el fenómeno meteorológico.

Ese mecanismo ya se utilizó en septiembre de 2023, cuando una DANA afectó de forma severa al suroeste de la región y obligó a extremar las precauciones en varios municipios cercanos a cauces y zonas de barranco.

El precedente de 2025

El aviso llega marcado por el precedente de la primavera de 2025, cuando la región sufrió el mayor episodio de lluvias de los últimos 135 años. La gestión de Canal de Isabel II durante aquellos días fue reconocida meses después con el premio a mejor actuación de servicio público.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, destacó que la estrategia aplicada en los embalses evitó víctimas mortales pese a las precipitaciones históricas y permitió mantener la actividad económica y proteger los ecosistemas durante todo el episodio.

Aquel reconocimiento, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, destacó también la incorporación de inteligencia artificial para predecir y optimizar los recursos hídricos ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

La respuesta de Canal de Isabel II

En este mismo contexto, Canal de Isabel II ha remitido una comunicación a los ayuntamientos para explicar las actuaciones preventivas que ya está desarrollando ante la posibilidad de episodios de precipitaciones intensas durante las próximas semanas del otoño.

La empresa pública mantiene una vigilancia reforzada de las redes de drenaje urbano y realiza labores de limpieza, inspección y mantenimiento de alcantarillado, colectores, imbornales, absorbederos, aliviaderos y tanques de tormenta, con especial atención a los puntos de mayor riesgo histórico.

Canal de Isabel II recuerda además a los municipios la importancia de reforzar la limpieza viaria cerca de los elementos de drenaje durante estos meses. La acumulación de hojas y residuos sobre las rejillas puede dificultar la evacuación del agua y favorecer los encharcamientos.