Balance final del desalojo del Trampolín: Ceuta retira casi 200 toneladas de basura de la playa ocupada

Ceuta ha retirado 197 toneladas de residuos de la playa del Trampolín y su entorno en sólo dos jornadas de limpieza integral, activada tras el desalojo del campamento de inmigrantes que ocupaba este arenal desde finales de julio.

Según el balance del operativo, el domingo se retiraron 61 toneladas y el lunes, hasta las 15:00 horas, otras 136 toneladas. La suma eleva el volumen total a 197 toneladas, casi 200.000 kilos de basura evacuados de una zona ocupada durante los últimos meses.

Los trabajos han avanzado por toda la zona hasta alcanzar el área de la antigua fábrica del Guano, donde la tarde del lunes se desplegó un importante dispositivo policial y también se intervino para retirar los residuos acumulados.

Operarios y maquinaria pesada

El dispositivo del domingo contó con cerca de 40 operarios, cuatro camiones y tres máquinas pesadas, según El Pueblo de Ceuta, y se activó una vez que la Policía Nacional desalojó la primera zona del asentamiento.

El lunes, los trabajos, coordinados por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, han contado con más de medio centenar de operarios, apoyados por camiones y retroexcavadoras que retiran los restos acumulados en la orilla y en la ladera próxima a la playa.

Los equipos eliminan los restos de las casetas y cabañas levantadas junto al mar, así como otras instalaciones situadas en la parte baja del monte. El objetivo es recuperar las condiciones de limpieza y salubridad de un espacio ocupado durante semanas.

Contaminación fecal previa

El desalojo llega tras conocerse que los análisis oficiales detectaron una contaminación fecal grave en las aguas del Trampolín. Las muestras, tomadas por el Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad los días 23, 25 y 28 de septiembre, superan los valores de referencia del Real Decreto 1341/2007 sobre aguas de baño.

El informe de la Consejería de Sanidad, remitido a los ministerios de Sanidad y de Inclusión, advierte de concentraciones muy elevadas de enterococos intestinales y Escherichia coli. Vincula el foco con el crecimiento del asentamiento irregular surgido tras la entrada masiva de finales de julio, sin aseos suficientes.

El Trampolín no está declarado zona de baño, pero Sanidad advertía de un riesgo sanitario potencial por el contacto con el agua. La desaladora que abastece a Ceuta está cerca, y un comunicado atribuido a ACEMSA asegura que el agua potable es segura y no presenta contaminación fecal.

Plástico en la playa

A los residuos del campamento se suma el reparto de ayuda humanitaria. La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) denunció el 1 de octubre que Cruz Roja seguía entregando 4.000 bolsas de plástico diarias en la playa del Trampolín, pese a las alertas ambientales.

Según la entidad, se han dispensado más de 50.000 bolsas desde el inicio del reparto. Cada una tarda entre 150 y 400 años en degradarse y se fragmenta en microplásticos que amenazan a cetáceos, aves y peces migratorios del Estrecho de Gibraltar.

DAUBMA asegura que Cruz Roja no adoptó ninguna de las siete medidas que le propuso, entre ellas sustituir las bolsas por materiales biodegradables certificados o repartir sin envase cuando el producto lo permita. La asociación defiende que la ayuda humanitaria y la protección ambiental deben ser compatibles.

Desalojo y ordenanzas

El operativo policial desalojó el domingo a unas 1.100 personas y el lunes a más de 200, según las cifras facilitadas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por fuentes policiales. Estas aseguran que ya no queda ningún inmigrante en el Trampolín.

La Ciudad informó el 23 de septiembre de que actuaba para hacer cumplir las ordenanzas municipales en la playa del Trampolín, una zona ocupada por el asentamiento desde finales de julio.

La actuación forma parte de la fase posterior a la intervención policial, con el objetivo de devolver al litoral unas condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y salubridad. Los trabajos continúan con la retirada de los materiales restantes en una de las zonas costeras más afectadas por los asentamientos.