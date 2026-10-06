El Humedal Viladesuso mejora la calidad del agua de Cecebre y su biodiversidad

Veolia, Corporación Hijos de Rivera, el Concello de Betanzos y Act4Water han inaugurado hoy el humedal Viladesuso, una iniciativa conjunta, público-privada, que emplea una solución basada en la naturaleza para mejorar la calidad del agua del embalse de Cecebre, que abastece de agua al área metropolitana de A Coruña, y contribuir a la conservación de sus ecosistemas.

En este contexto, la iniciativa comenzó a desarrollarse en 2024 con la firma del acuerdo de colaboración entre las cuatro entidades. Ese acuerdo sentó las bases para la construcción de este innovador sistema basado en la naturaleza, que complementa el tratamiento actual del agua de la estación de depuración de aguas residuales (EDAR) de Viladesuso, en Betanzos.

Un filtro natural que también atrae biodiversidad

El humedal trata cada día unos 220 m³ de agua residual procedente de la EDAR, como complemento al tratamiento ya existente y antes de devolverla al medio. En una superficie de 396 m², combina una balsa impermeabilizada, vegetación autóctona (la espadaña o Typha latifolia) y un sistema de aireación que aporta oxígeno de forma controlada. Estos elementos trabajan de forma conjunta para eliminar el exceso de nutrientes y mejorar la calidad del agua de salida.

Además de mejorar la calidad del agua tratada devuelta al medio, el humedal favorece la conservación de los ecosistemas que lo rodean y crea un nuevo hábitat para la flora y la fauna local. La espadaña, al ser autóctona, puede servir de vivero para las labores de repoblación que se llevan a cabo en la zona.

Del compromiso al impacto positivo certificado

Con esta iniciativa, Corporación Hijos de Rivera, productora de Estrella Galicia, da un paso más en su compromiso con el agua y su huella hídrica. Al financiar el Humedal Viladesuso, genera un impacto positivo en la cuenca en la que opera, con un proyecto que ya mejora el agua y favorece la biodiversidad del territorio.

Dicha financiación se articula mediante la generación de Créditos de Agua Positiva (CAPs), la unidad del estándar Act4Water que mide y certifica el impacto positivo de una iniciativa sobre los recursos hídricos. Cada CAP equivale a 1.000 m³ de impacto hídrico positivo en la cuenca. Gracias a la certificación Water+ obtenida por el proyecto —respaldada por una verificación independiente—, el humedal genera 297 CAPs al año, lo que representa un beneficio hídrico anual equivalente a 297.000 m³ para el embalse.”

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración público-privada y a la suma de capacidades de las entidades participantes. Esta alianza combina conocimiento técnico sobre el ciclo del agua, compromiso empresarial y apoyo institucional para dar respuesta a un reto ambiental compartido mediante una actuación de acción colectiva vinculada directamente al territorio.