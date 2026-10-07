Suena extraño, pero estudiantes suizos taparon un glaciar de los Alpes con lana de oveja y 3 meses después descubrieron algo insólito: el deshielo se había frenado más de un 50%

El cambio climático sigue haciendo estragos en los glaciares, provocando su retroceso y forzando a encontrar soluciones para evitar el deshielo total en las montañas. En los Alpes suizos, cuatro universitarios optaron por probar una alternativa sin precedentes: cubrir una superficie del glaciar con 200 metros cuadrados de lana de oveja.

El experimento, llamado Keep It Wool, tuvo lugar entre junio y septiembre de este año sobre el glaciar 3000, ubicado en Les Diablerets, en el cantón de Vaud. El fin fue verificar si la lana podía brindar una protección semejante a la de los geotextiles sintéticos que se utilizan para disminuir el impacto de los rayos solares sobre el hielo y la nieve.

Así fue el experimento en los Alpes

El 22 de junio, se montaron dos prototipos de cobertura de lana, ambos con dimensiones de 10×10 metros, pero con grosores dispares. Próximo a ellos se instaló una cobertura de geotextil tradicional del mismo tamaño para poder comparar la conducta de distintos materiales. Los revestimientos fueron confeccionados con lana suiza natural y biodegradable y se sujetaron mediante sacos de malta reciclados llenos de gravilla.

Para registrar cuánto hielo y nieve conseguían conservar, los investigadores pusieron estacas en el medio de las áreas cubiertas. Con el transcurso del verano realizaron mediciones alrededor de cada dos semanas para anotar la evolución del terreno protegido.

El experimento se llevó a cabo paralelamente con una práctica frecuente en la región conocida como snow farming, que consiste en almacenar nieve durante los meses calurosos del año para conservarla hasta que llegue el invierno. El estudio posibilitó analizar si una materia prima natural podía convertirse en una alternativa eficaz a los materiales sintéticos.

Estos fueron los resultados

Tras tres meses de observación, los primeros resultados invitaban al optimismo. Las dos coberturas elaboradas con lana demostraron una capacidad de protección similar a la del geotextil convencional usado hasta la fecha.

El equipo aún se encuentra analizando al detalle toda la información, por lo que los resultados no son definitivos. No obstante, el comportamiento de la lana durante la prueba abre la veda a continuar investigando su uso como material para proteger el hielo y la nieve.

Los geotextiles tradicionales suelen estar fabricados con materiales como poliéster o polipropileno. Con el paso de los años, el desgaste provocado por la climatología puede liberar microplásticos que se adhieren a la nieve, el hielo o el agua de la montaña. Frente a este inconveniente medioambiental, la lana se presenta como una alternativa natural, biodegradable y renovable.

Además, se trata de un recurso producido en el país alpino. En Suiza, el 70% de la lana de las ovejas no se llega a utilizar, debido a que son animales criados por su carne, leche y por su labor en el mantenimiento del verde. Por ende, la iniciativa busca darle una segunda vida al material que en su mayoría acaba desperdiciado.