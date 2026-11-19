El Día del Océano de la COP31, celebrado el pasado martes 17 de noviembre en Antalya (Turquía), dejó una ola de buenas noticias para los mares del planeta. Llegaron nueva financiación, compromisos internacionales más firmes y medidas concretas para acelerar la acción climática basada en el océano.

El anuncio más tangible lo hizo el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral (GFCR, por sus siglas en inglés), una coalición público-privada respaldada por la ONU. El fondo sumó nuevos compromisos por unos 20 millones de dólares (alrededor de 18 millones de euros) del Reino Unido, Alemania e Irlanda.

Las noticias llegan en un momento delicado de la cumbre, que se celebra del 9 al 20 de noviembre. El miércoles 18, las negociaciones seguían bloqueadas en asuntos clave de financiación climática, con 21 puntos de la agenda aún pendientes de acuerdo.

20 millones para los corales

El desglose de la aportación es el siguiente: 11,8 millones de libras del Reino Unido (unos 13,5 millones de euros), 4 millones de euros de Alemania y 1 millón de euros de Irlanda. Este último país se estrena, además, como socio estatal del fondo y miembro de su Consejo Ejecutivo.

Junto a esta financiación, el GFCR destinará otros 10 millones de dólares (unos 9 millones de euros) a proyectos de conservación de arrecifes de coral en México, Belice, Honduras, Filipinas, Tanzania e Indonesia. En total, el fondo anunció en Antalya más de 30 millones de dólares para 22 países en desarrollo.

Una de las apuestas más ambiciosas se centra en el Arrecife Mesoamericano, con 18 enclaves prioritarios entre México, Belice, Guatemala y Honduras. Incluye un fondo para depurar aguas residuales, la gestión del sargazo y seguros paramétricos para los pescadores artesanales.

Del Caribe al Índico

En Filipinas, la organización Blue Alliance reforzará las redes de áreas marinas protegidas de Mindoro y el noreste de Palawan. Suman casi un millón de hectáreas y el proyecto beneficiará a más de 1,1 millones de personas.

En Tanzania, la misma entidad cubrirá el déficit de financiación del Área de Conservación del Canal de Pemba, en Zanzíbar, y creará una segunda gran zona protegida. En Indonesia, la fundación YKAN ampliará el Fondo Biru, que concede ayudas a empresas que cuidan los arrecifes.

El Pacífico también tiene su parte. El GFCR es uno de los primeros inversores del Outrigger Impact Fund, que aspira a reunir 100 millones de dólares para negocios respetuosos con los arrecifes y soluciones de adaptación en los pequeños Estados insulares de la región.

Ecosistemas en peligro crítico

La urgencia tiene base científica. Según recoge el GFCR, el 96% de los ecosistemas de arrecifes de coral de aguas cálidas y poco profundas evaluados se encuentran en peligro crítico, la categoría de amenaza más alta.

«Los arrecifes de coral son la primera parte del sistema terrestre en cruzar un punto de inflexión climático», advierte Pierre Bardoux, director del GFCR. Con un calentamiento de 2 °C, menos del 1% de los arrecifes actuales seguirían sanos, añade.

Aun así, hay margen para la esperanza. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, recordó en Antalya que los arrecifes «pueden recuperarse, y lo hacen, cuando invertimos con decisión en su protección y restauración»

Ecosistemas conectados

Para Yabanex Batista, director adjunto del Equipo Global de las Naciones Unidas para el GFCR, el valor de anuncios como este es que los socios «reconocen que conservar los arrecifes de coral no es algo separado del trabajo con los manglares, las praderas marinas y el conjunto de los ecosistemas marinos».

«Estos ecosistemas están conectados. Eso significa que la gobernanza del océano y su financiación también deben estar conectadas. Esa es la clave», subraya Batista.

El responsable de Naciones Unidas va más allá: «Las negociaciones pueden tardar en reconocerlo, pero no necesitamos esperar a que una COP apruebe un texto para empezar a actuar». Y recalca que «sobre el terreno y en el agua, las comunidades ya lo saben. Tenemos que apoyarlas».

Casi 1.000 millones para los manglares

Precisamente los manglares protagonizaron otro de los grandes balances de la jornada. La iniciativa Mangrove Breakthrough informó de que se han movilizado casi 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) en inversiones para los manglares desde 2020.

La cifra recoge lo acumulado en estos seis años y muestra una clara aceleración: la inversión creció un 32% solo en 2025. Además, se han identificado más de 300 proyectos en casi 50 países para atraer a nuevos inversores.

La iniciativa cuenta con el respaldo de 50 gobiernos, que representan más del 60% de los manglares del mundo. Su objetivo es movilizar 4.000 millones de dólares para proteger y restaurar 15 millones de hectáreas de este ecosistema costero de aquí a 2030.

Planes climáticos más azules

En el plano político, Francia y Brasil lanzaron el Grupo de Trabajo para la Implementación de las CDN Azules, los planes climáticos nacionales que integran medidas de protección y acción oceánica. Lo impulsa una coalición de más de una veintena de países de África, Asia, América, Europa y el Pacífico.

Su primera cohorte reúne a 23 socios de áreas como el transporte marítimo, la energía, los alimentos acuáticos o las finanzas climáticas. «La ambición por sí sola no basta», advirtió el embajador brasileño Carlos Marcio Cozendey, copresidente de la iniciativa.

El reto es grande. Un análisis del World Resources Institute (WRI) sobre 108 planes climáticos revela que el 95% de los países costeros e insulares incluye ya medidas oceánicas, frente al 73% de 2022. Sin embargo, más del 60% de esos compromisos depende de apoyo externo.

El Pacto de Antalya

La Presidencia turca de la COP31 publicó además el Pacto de Antalya por el Océano y los Mares. El documento pide reforzar el peso del océano en los planes climáticos, mejorar los sistemas de alerta temprana y facilitar financiación y asistencia técnica a los países costeros más vulnerables.

El GFCR, por su parte, se ha marcado metas claras para 2030: mejorar la gestión de 3 millones de hectáreas de arrecifes, más del 10% del total mundial, y reforzar la resiliencia de 20 millones de personas.