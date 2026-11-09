La COP31 espera acelerar la acción climática global tras un año marcado por graves fenómenos extremos

Este pasado verano se hizo viral un reportaje emitido por la televisión francesa en el año 2014. En el vídeo podemos ver a una presentadora del tiempo realizando el típico pronóstico meteorológico para el día siguiente. Sólo que ese día es el 18 de agosto de 2050, y la previsión anuncia para dicha fecha temperaturas que superan los 40 °C en buena parte del país.

Lo realmente llamativo de ese ejercicio futurista es que sus vaticinios se han hecho realidad, pero no en 2050, sino en 2026, año en el que los franceses han sufrido el verano más caluroso de su historia, con 53 días bajo sofocantes olas de calor, además de tener que hacer frente a incendios forestales y sequías.

La situación ha sido muy similar en todo el hemisferio norte, que también se ha enfrentado al peor verano desde que hay registros. Todo ello conforma un preocupante panorama global que evidencia que el clima continúa desestabilizándose a la espera de que la COP del Clima, que este año acoge Antalya (Turquía), sea capaz de dar un nuevo impulso a la acción climática.

Acciones concretas

«A medida que el cambio climático se acelera, nuestra responsabilidad se hace más evidente», remarca el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, que también asegura que esta Cumbre del Clima de Naciones Unidas llega «en un momento crucial para pasar de la negociación a la implementación» y «convertir los compromisos en acciones concretas».

En términos similares se ha expresado el presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, que insiste en que esta será «una cumbre centrada en la implementación que genere resultados y acelere la acción climática mundial».

Estas declaraciones grandilocuentes no cambian el hecho de que la agenda de la COP31 ha omitido una de las principales demandas de los movimientos climáticos y los países más vulnerables: el establecimiento de un calendario para abandonar los combustibles fósiles, que según la ciencia son los grandes responsables del cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Super Niño

El calentamiento global también está detrás del que ya es conocido como Super Niño, que en realidad es un episodio particularmente potente de El Niño, patrón climático natural que se produce cada dos a siete años, cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual.

De hecho, un estudio científico publicado recientemente en Science ha alertado de que El Niño se ha intensificado un 36,5% debido al cambio climático.

Es decir, el calentamiento del planeta provocado por la actividad del ser humano está agravando este fenómeno natural, que por sí mismo eleva las temperaturas e intensifica las tormentas en algunas regiones del globo, mientras que favorece sequías persistentes en otras.

También en 2027

La Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño actualmente en curso se va a seguir fortaleciendo en los próximos meses hasta convertirse en un evento de gran intensidad que alcanzará su punto máximo de actividad a finales de este año.

Sus efectos, sin embargo, no desaparecerán cuando el fenómeno empiece a perder fuerza, sino que podrían prolongarse hasta bien entrado 2027, que ya apunta a ser otro año marcado por el calor extremo.

A la espera de que se confirme este último pronóstico, ya se están sufriendo las consecuencias del Super Niño. Así lo muestran las tormentas y huracanes que están azotando América; las sequías y la debilidad de los monzones, que amenazan las cosechas de Asia, o los incendios forestales que están causando una grave crisis ambiental en Indonesia.

Nepal

El cambio climático también está provocando la aceleración del deshielo y la desaparición de los glaciares. Cuando se trata de glaciares de alta montaña, su colapso puede desencadenar inundaciones devastadoras montaña abajo.

Eso fue lo que ocurrió en la frontera entre Nepal y China a finales de agosto, cuando las riadas dejaron un trágico balance con más de 1.400 muertos y 5.000 desaparecidos.

Ante la gravedad del que ya es considerado como el peor desastre ambiental de la historia nepalí, el parlamento del país asiático ha declarado el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional.

España

Los fenómenos extremos también se han dejado sentir en nuestro país en este año. El tren de borrascas que atravesó España entre enero y febrero se convirtió en uno de los episodios más relevantes, en términos de precipitación acumulada, desde al menos 1961.

Una de las localidades más afectadas fue Grazalema (Cádiz), que en febrero fue duramente golpeada por la borrasca Leonardo, cuyo paso dejó cerca de 1.300 litros de agua por metro cuadrado en apenas diez días, provocando inundaciones incluso dentro de las casas.

Calor e incendios

El verano de 2026 también ha sido particularmente duro en España, donde se han registrado las temperaturas más altas de toda la serie histórica, con valores 2,4 grados por encima del promedio, según la Aemet.

Este elevado calor ha alimentado incendios forestales excepcionales, como el que se ha convertido en el más grave de la historia de nuestro país. El fuego, que calcinó más de 50.000 hectáreas en Burgohondo (Ávila), se unió a otros dos focos en la sierra de Madrid y en Toledo, elevando la superficie quemada en conjunto a cerca de 80.000 hectáreas.

Andalucía también ha batido récords en cuanto a incendios forestales. Dos fuegos destacan por encima del resto. El primero, declarado en julio en Los Gallardos (Almería), se convirtió en el más letal de la región, tras dejar 15 víctimas mortales. Unas semanas después, el incendio forestal de agosto en Niebla (Huelva) pasó a ser el de mayor extensión de Andalucía, después de arrasar 38.000 hectáreas.

Actuaciones contundentes

Todos los fenómenos relatados ponen de manifiesto la magnitud de un problema que requiere actuaciones contundentes. El cambio climático no es sólo una realidad, sino que además se está agravando mucho más rápido de lo esperado en todo el mundo.

Este agravamiento de la crisis climática será sin duda uno de los principales ejes de la discusión en la COP31, donde la comunidad internacional debe ser capaz de plantear medidas tanto de mitigación como de adaptación, así como para socorrer a las comunidades y los países más vulnerables que ya están sufriendo los principales impactos.