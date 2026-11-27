Cuando se proyecta un futuro parque eólico, el viento es el factor determinante para elegir su emplazamiento: se necesitan corrientes de aire suficientemente intensas y regulares para garantizar el mejor rendimiento posible de los aerogeneradores. Sin embargo, hay otro elemento meteorológico que también puede influir en su funcionamiento: las nubes.

Así lo indica una investigación publicada recientemente en la revista científica Journal of Renewable and Sustainable Energy. Dicho trabajo asegura que las nubes bajas pueden modificar las condiciones atmosféricas que determinan la producción eléctrica. Pero también ocurre a la inversa: las turbinas son igualmente capaces de alterar las formaciones nubosas.

El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Twente, en Países Bajos, y se centra especialmente en los parques de eólica marina existentes en el Mar del Norte, donde las nubes bajas son frecuentes. Sus resultados apuntan a que la humedad y la temperatura de las capas superiores de la atmósfera deben tenerse en cuenta a la hora de predecir la producción de energía eólica.

Nubes y energía

«Las nubes son fenómenos atmosféricos extensos que ocurren con mucha frecuencia, especialmente en el Mar del Norte», insiste el autor principal del estudio, Davide Selvatici. «Son tan comunes que pueden influir en los parques eólicos y su producción de energía».

Los investigadores se centraron en parques eólicos marinos y comenzaron con simulaciones a pequeña escala para diferentes condiciones atmosféricas, para luego ampliarlas a simulaciones de parques eólicos a gran escala.

Al incluir infraestructuras eólicas de distintos tamaños y simular condiciones atmosféricas diferentes, descubrieron que la interacción entre los parques eólicos y las nubes depende de las condiciones meteorológicas, en particular de la altura de las nubes.

Condiciones irreales

«Muchas de estas simulaciones [anteriores] sólo consideraban condiciones idealizadas en las que [las nubes] prácticamente no existían», señala Richard JAM Stevens, otro de los autores principales del estudio.

Para subsanar el problema, los científicos insisten en que deben realizarse más investigaciones, incluyendo simulaciones bajo una gama más amplia de condiciones meteorológicas.

Simulaciones más complejas

Esperan que los futuros avances computacionales les permitan realizar simulaciones más complejas, aumentando el tamaño y la distancia de los parques eólicos, así como introduciendo condiciones meteorológicas adicionales.

«En estas simulaciones, será posible observar el efecto real de las condiciones meteorológicas… Al introducir condiciones realistas en tiempo real, será interesante ver con precisión (y con mayor detalle) dicho efecto», expresa Selvatici. «Pero esto sólo se podrá lograr con mayores recursos computacionales, que estarán disponibles en el futuro».

Propiedades radiativas

La clave de esta capacidad de las formaciones nubosas para incidir en los aerogeneradores está en sus propiedades radiativas, es decir, en la forma en que absorben y liberan energía en forma de radiación.

Las nubes absorben y emiten radiación infrarroja, pero su parte superior también pierde calor al irradiar energía térmica hacia las capas superiores de la atmósfera. Este enfriamiento puede intensificarse cuando el aire situado por encima de las nubes es más seco, ya que devuelve menos radiación infrarroja hacia ellas.

Mezcla de aire

Cuando la parte superior de las nubes se enfría, aumenta la diferencia de temperatura entre distintas capas de la atmósfera. Esto favorece que el aire circule y se mezcle entre unas alturas y otras, haciendo que la capa límite atmosférica —la zona más baja de la atmósfera, en contacto con la superficie terrestre— se eleve frente al parque.

Esa mayor actividad turbulenta favorece que la energía cinética del aire situada a más altura baje hasta el interior del parque eólico. De este modo, los aerogeneradores pueden disponer de más energía para producir electricidad.

En sus simulaciones, los investigadores observaron que las variaciones de humedad y de los efectos radiativos de las nubes podían provocar diferencias de hasta un 11% en la electricidad generada por las últimas filas de aerogeneradores. Es decir, dependiendo de las condiciones atmosféricas, estas turbinas podían producir hasta un 11% más o menos de electricidad.

Modificación de las nubes

La relación funciona también en sentido contrario: los aerogeneradores pueden alterar las nubes y la humedad de la atmósfera que los rodea. Los investigadores identifican dos mecanismos principales: las turbulencias que generan las turbinas y el bloqueo que ejercen sobre el viento.

Cuando el aire atraviesa el parque, las palas de los aerogeneradores generan turbulencias que pueden hacer que el aire más cálido y seco de las capas superiores entre en contacto con las nubes bajas.

Al mezclarse con ese aire, parte de las pequeñas gotas de agua que forman las nubes se evapora, por lo que disminuye su contenido de agua líquida. En determinadas condiciones, este proceso puede provocar que las nubes se disipen parcialmente detrás del parque eólico.

Obstáculos para el viento

Sin embargo, antes de llegar a las turbinas puede ocurrir lo contrario. Los aerogeneradores actúan como obstáculos que frenan parcialmente el viento y modifican su circulación. Este bloqueo puede favorecer la acumulación de humedad y aumentar la cantidad de agua líquida de las nubes situadas delante del parque.

Los investigadores observaron este fenómeno en sus simulaciones. En uno de los escenarios analizados, la cantidad de agua líquida de las nubes aumentó un 42,6% al alcanzar la primera fila de aerogeneradores, en comparación con la que había antes de que el viento entrara en el parque eólico. Este resultado se obtuvo bajo unas condiciones atmosféricas concretas, que favorecían especialmente la interacción entre las nubes y las turbinas.

En definitiva, los parques eólicos pueden favorecer la acumulación de agua en las nubes antes de llegar a las turbinas y contribuir a su evaporación parcial una vez que el aire atraviesa las instalaciones. Estos cambios, a su vez, pueden modificar las condiciones atmosféricas que influyen en la producción de electricidad.