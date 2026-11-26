Tormentas de granizo que arrasaron cosechas en pleno verano, borrascas encadenadas, una dana en septiembre y olas de calor mortales. Las catástrofes naturales dejaron en España una factura de 4.015 millones de euros en 2025, con el pedrisco como fenómeno determinante del año.

Así lo recoge el Barómetro de Catástrofes 2025, presentado este miércoles en Madrid durante el XI Simposium del Observatorio de Catástrofes, que organiza la Asociación Cluster Catástrofes en el Instituto de la Ingeniería de España con la presidencia de honor del Rey.

Tras un 2024 marcado por la DANA de Valencia, cuando la factura se disparó hasta los 11.330 millones, las cifras vuelven a los órdenes de magnitud habituales de la serie histórica iniciada en 2016. El coste es incluso inferior a los 4.450 millones de 2023.

Cómo se reparte la factura

Del total, 2.364 millones de euros corresponden al coste asegurado. Esa partida suma 1.529 millones en indemnizaciones directas por siniestros naturales y otros 834 millones de impacto en el PIB de las empresas que sí contaban con póliza.

El seguro asumió así cerca del 60% del impacto económico total. El resto, unos 1.578 millones, quedó sin cobertura: 782 millones en daños directos no asegurados y 796 millones de impacto en el PIB de las empresas que carecían de seguro.

A esas cantidades se suman 72,7 millones de euros de gasto de emergencia, asumidos por los first responders —Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cruz Roja—, por Tragsa y por los Presupuestos Generales del Estado.

El campo, el más castigado

Por entidades, Agroseguro abonó unos 804 millones de euros, el segundo peor dato en los 45 años de historia del seguro agrario, sólo superado por 2023. Las aseguradoras adheridas a UNESPA pagaron 417 millones, y el Consorcio de Compensación de Seguros, algo más de 308.

Según los datos del propio Agroseguro, el sistema gestionó en 2025 113.000 siniestros agrícolas sobre 1,46 millones de hectáreas. Los fenómenos tormentosos —pedrisco, lluvia torrencial, viento e inundaciones— le supusieron un coste de 530 millones.

El contraste con 2023 es evidente. Entonces, la gran sequía disparó la siniestralidad agraria hasta los 1.235,5 millones; en 2025, en cambio, la sequía y las heladas tuvieron un peso atípicamente bajo, del 1% cada una, en el balance del Observatorio.

El año del granizo

El gran protagonista del ejercicio fue el granizo. El pedrisco concentró uno de cada dos euros indemnizados, y los episodios de pedrisco estival (234 millones) y primaveral (185 millones) fueron los más costosos de todo el año.

Junio resultó especialmente dañino: batió el récord de superficie afectada por granizo de la última década, con 415.350 hectáreas. Entre mayo, junio y julio se acumuló el 48% de todas las indemnizaciones del año.

Las inundaciones, por su parte, representaron el 31% del coste asegurado total. El informe destaca las borrascas de marzo, el exhuracán Gabrielle, la dana de septiembre y las lluvias torrenciales de octubre en Andalucía occidental.

La Rioja, a la cabeza

El coste asegurado medio se situó en 17,9 euros por habitante, por encima de los 16,5 euros de media de la serie si se excluye el excepcional 2024. Pero el impacto de las catástrofes naturales fue muy desigual entre comunidades autónomas.

La Rioja soportó la mayor factura, con 99 euros por habitante, más de cinco veces la media nacional. Le sigue Aragón, con 83 euros por vecino, más de cuatro veces el promedio estatal.

Completan la lista de territorios más castigados la Región de Murcia (65 euros), Castilla-La Mancha (44 euros) y Baleares (40 euros), todos ellos con un coste por habitante que, como mínimo, duplica la media de España.

Más de 22.000 empleos

El golpe de las catástrofes naturales va más allá de los daños materiales. Según el Observatorio, las emergencias climáticas destruyeron más de 22.000 empleos y restaron 1.251 millones de euros al PIB español en 2025.

Son cifras inferiores a las del año de la DANA, cuando el Barómetro estimó una pérdida de 27.730 empleos equivalentes a jornada completa. Pero la factura total cayó casi un 65%, mientras que la destrucción de empleo sólo lo hizo en torno a un 20%.

El dato confirma que no hace falta una gran tragedia para dañar el tejido productivo. Y buena parte de ese golpe no tiene red: los 796 millones de impacto en el PIB de empresas sin póliza corren íntegramente de su cuenta.

64 muertes en un año

El balance más duro es el humano. Los desastres naturales provocaron 64 muertes en España en 2025, una cifra que supera los umbrales críticos del siglo XXI, según el Observatorio de Catástrofes.

Las altas temperaturas encabezan la lista de causas de esas muertes. El calor extremo se sitúa así como el fenómeno natural más letal del año, en un país que encadena veranos cada vez más calurosos.

Cruz Roja Española intervino en 49 grandes emergencias, 39 de ellas incendios forestales, con cerca de 1.800 efectivos movilizados y 47.824 asistencias. Fue el año en que ardieron 355.000 hectáreas, la peor cifra del último decenio según el MITECO.

Infraestructuras críticas

Más allá del balance, el Observatorio de Catástrofes urge a transponer la Directiva europea CER, sobre la resiliencia de las entidades críticas, y a identificar las infraestructuras críticas de España en sectores como la energía, el transporte, el agua o la salud.

Esta norma, la Directiva (UE) 2022/2557, debía incorporarse a los ordenamientos nacionales en octubre de 2024. Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España y otros 23 Estados miembros por no hacerlo en plazo.

El Gobierno aprobó en marzo el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y lo remitió a las Cortes, pero la transposición sigue pendiente. Y en julio venció el plazo que la directiva fijaba para identificar esas entidades.

Acumulación de episodios climáticos

Para Pedro Tomey, presidente fundador del Observatorio de Catástrofes y de la Asociación Cluster Catástrofes, 2025 demuestra que el riesgo ha cambiado: más que un gran desastre puntual, lo que dispara las pérdidas es la acumulación de episodios climáticos adversos.

En ese escenario, Tomey defiende que la protección aseguradora ha demostrado ser «la herramienta más eficaz para la resiliencia», al asumir cerca del 60% del impacto económico total de las catástrofes naturales en España.

A su juicio, contar o no con una póliza marca la diferencia: con cobertura, familias y empresas pueden reconstruir lo perdido; sin ella, el desastre se traduce en endeudamiento y fragilidad.