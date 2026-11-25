La tasa de basuras ha saltado del Pleno de Cibeles madrileño a la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. Vox facilitará a los madrileños modelos de recurso contra el recibo de 2026, y el PP lo ha tachado de «absoluta irresponsabilidad».

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, avanzó este martes en el Pleno, a pocos días de las urnas, que su formación pondrá a disposición de los contribuyentes la documentación para impugnar la liquidación de la tasa de residuos.

Un mes para recurrir

«Les informo a todos los madrileños de que, desde el 30 de noviembre hasta el 30 de diciembre, tienen la posibilidad de recurrir el tasazo de residuos y su recibo», trasladó Cabello, que reclamó al Gobierno municipal un «ejercicio de transparencia» sobre plazos y procedimientos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa el plazo de recurso entre el 1 y el 30 de diciembre, una vez cerrado el periodo voluntario de pago, que va del 1 de octubre al 30 de noviembre. Pagar el recibo no impide reclamarlo después.

La portavoz de Vox también cargó contra las rebajas fiscales de José Luis Martínez-Almeida en plena «cuesta de noviembre», cuando coinciden el IBI y la tasa de residuos: «El palo que les meten a los madrileños en su cuenta en el mes de noviembre es antológico».

Duelo de programas

En clave electoral, Cabello exigió a la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que su partido elimine la obligatoriedad de la tasa si llega a la Moncloa: «Señora Hidalgo, ¿qué va a hacer?».

Hidalgo respondió que es precisamente el PP quien recoge ese compromiso. «En el programa electoral del Partido Popular va exactamente lo que usted ha dicho», replicó, antes de añadir: «Señora Cabello, en su programa electoral no va lo mismo, ¿eh?».

Pero La Reconstrucción Nacional, el programa de 249 medidas que el PP presentó el 10 de noviembre, no habla de suprimir la tasa. Su medida 103, en el bloque territorial, dice: «Reformaremos la Ley de Residuos para que los ayuntamientos puedan decidir sobre la tasa».

Libertad para decidir

Los populares no prometen eliminar el tributo, sino devolver a cada consistorio la libertad de implantarlo o no: retirar la obligatoriedad, no la tasa. Eso permitiría volver a pagar la recogida con el IBI u otros ingresos, como hacían muchas ciudades antes de 2025.

La medida se acompaña de un nuevo sistema de financiación local y del compromiso de que ninguna obligación nueva del Estado llegue a un ayuntamiento sin fondos para cumplirla. El documento no detalla cómo se cubriría el coste del servicio de basuras.

Es la tesis que defiende el partido de Alberto Núñez Feijóo desde 2024. La llevó al Congreso en una proposición no de ley, rechazada ese noviembre, y logró aprobar en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una proposición de ley para eximir a los ayuntamientos.

El origen de la tasa

La obligación nace del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que dio a los entes locales tres años para implantar una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria» que refleje el coste real de recoger, transportar y tratar la basura. ucm

Esa ley transpuso la directiva europea de 2018, que exige a los Estados reutilizar y reciclar el 55% de los residuos municipales en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. La tasa busca aplicar el principio de que quien contamina, paga, y premia a quien recicla.

El plazo venció el 10 de abril de 2025 y, desde entonces, PP y Gobierno discuten si lo impuso Bruselas. La Comisión Europea aclaró, en respuesta a una pregunta del PP en la Eurocámara, que la directiva no obliga a usar un instrumento concreto, aunque cita las tasas entre sus ejemplos.

Rebelión municipal

El rechazo no es cosa de un solo partido. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió por unanimidad en octubre de 2024 una nueva normativa sobre la tasa, y en 2025 Almeida llegó a calificar de «gran mentira» que la impusiera Europa.

Algunas administraciones han buscado amortiguar el golpe. La Xunta de Galicia asumió con fondos propios el 60% de la subida del canon de Sogama, y varios ayuntamientos gobernados por el PP han rebajado o estudian rebajar el IBI para compensar el nuevo recibo.

Los tribunales tampoco miran sólo a Madrid. En León, los servicios jurídicos municipales recomendaron al alcalde devolver la tasa de tratamiento de 2024, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque un recurso ante el Supremo tendría pocas opciones.

Recibos al alza

Las repercusiones han llegado al bolsillo. Según el informe Las tasas de residuos en España 2026, de la Fundació ENT, la cuota doméstica media de un hogar tipo alcanza los 119,62 euros anuales, un 6,4% más, en una muestra de 134 municipios.

El mismo estudio advierte de que sólo el 10,5% de esos municipios aplica el pago por generación, que vincula el recibo a la basura real de cada hogar. La OCU denunció ante la Comisión Europea que muchas tasas, como las fijas, no respetan ese principio.

Este martes, además, un análisis de José Luis de la Cruz para la Fundación Alternativas, recogido por Europa Press, concluye que los ayuntamientos siguen subvencionando el 34,5% del coste del servicio, en una situación de «incumplimiento estructural» de la ley.

Madrid, en los tribunales

En Madrid, el conflicto también es judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en marzo la ordenanza de la tasa de 2025 por defectos en su tramitación y falta de transparencia en el cálculo, y el Supremo ha admitido a trámite los recursos del Ayuntamiento.

El recibo de 2026 se apoya en una ordenanza nueva, que incorpora el número de empadronados de cada vivienda y sigue vigente. El Consistorio estimó un recibo medio de 142,6 euros, frente a los 141 de 2025, y una recaudación cercana a los 300 millones de euros.

Ese mismo martes, la concejala de Más Madrid Sara Ladra acusó a Almeida de alargar el proceso, y la socialista Enma López advirtió de que los madrileños siguen en «un limbo jurídico» a la espera de lo que decida el Supremo sobre la ordenanza anulada.

Rigurosidad

Hidalgo insistió en que el ayuntamiento siempre se ha manifestado en contra de la imposición de la tasa, aunque debe cumplir la ley mientras siga en vigor, y defendió la bajada del IBI: «Es tan fácil como decir que hemos pasado del 0,51 al 0,4», en referencia al tipo previsto para 2027.

La delegada recordó que la información sobre recursos figura en las notificaciones, en el Portal del Contribuyente y en la Agencia Tributaria Madrid, y aseguró que Vox no ha llamado a recurrir de forma masiva en San Vicente del Raspeig, Valladolid o Valencia.

«Hay un procedimiento absolutamente riguroso que hace que las cosas tengan que ser de una forma ordenada», advirtió Hidalgo, que acusó a Vox de querer movilizar a los madrileños «con un documento que usted se va a inventar». «Sea rigurosa, señora Cabello», zanjó.