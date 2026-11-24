A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el sector cinegético ya sabe qué formaciones han asumido por escrito sus reivindicaciones. El PP y Vox han firmado el Decálogo de Compromisos Políticos de la Real Federación Española de Caza (RFEC), una hoja de ruta de diez puntos para la próxima legislatura.

El primero en estampar su firma fue Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno. Lo hizo el pasado sábado 21 de noviembre en Valencia, junto al presidente de la RFEC, Josep Escandell. Este martes, la federación ha comunicado la adhesión de Vox.

La firma de Vox corresponde a Ángel López Maraver, cabeza de lista al Congreso por Guadalajara, jefe de gabinete de Santiago Abascal y expresidente de la propia RFEC. Según la federación, la adhesión cuenta con el respaldo del líder de la formación.

La caza también vota

Ambas firmas se enmarcan en la campaña «La caza también vota». Con ella, la federación traslada a los principales partidos las demandas de un colectivo que, según sus datos, suma más de 300.000 cazadores federados.

El decálogo se presentó el 21 de octubre en la sede de la RFEC en Madrid y se elaboró a partir del documento Propuestas para la actividad cinegética sostenible. La federación aspira a que sirva de referencia para las políticas públicas sobre caza y medio rural.

No es la primera vez que el sector recurre a esta fórmula. En las elecciones europeas de 2024, PP y Vox respaldaron un decálogo similar, mientras que el PSOE no lo firmó y Sumar no respondió al envío, según denunció entonces la federación.

El compromiso de Feijóo

En Valencia, Feijóo destacó el peso del sector cinegético en el medio rural y el papel de los cazadores en la conservación de la naturaleza. Y concretó el compromiso de su partido: «Vamos a defender la caza sostenible, proteger sus tradiciones».

A ello sumó reducir la burocracia y dar seguridad jurídica a quienes practican la caza. Escandell, por su parte, valoró que el PP se compromete a garantizar el futuro de la actividad y a favorecer su reconocimiento institucional.

El presidente de la RFEC destacó además la apuesta por un marco normativo basado en criterios científicos, técnicos y de sostenibilidad. Tras el acto, la federación anunció reuniones con otras formaciones políticas para trasladarles las mismas propuestas.

La firma de Vox

En el caso de Vox, López Maraver apeló a su etapa al frente de la federación: «Conozco de primera mano las dificultades que afrontan los cazadores», aseguró el candidato, diputado por Guadalajara desde 2019 y reelegido en 2023.

Con su firma, explicó, la formación asume el compromiso de dar seguridad jurídica a los cazadores, reducir las trabas administrativas y defender el papel de la caza en la gestión del medio natural y en la economía de los pueblos.

Escandell aseguró que la federación seguirá trabajando con las distintas formaciones para que estos compromisos se traduzcan en medidas concretas durante la próxima legislatura. De momento, la RFEC sólo ha comunicado estas dos adhesiones.

Los diez compromisos

El documento, que Escandell definió en su presentación como «serio, realista y fundamentado en la ciencia», comienza con la protección de la caza sostenible: un marco normativo estable, que evite restricciones injustificadas, y la financiación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.

El segundo punto defiende las modalidades tradicionales y los animales auxiliares, con una revisión de la normativa de bienestar y transporte animal para los perros. El tercero reclama incentivos de la PAC para recuperar hábitats y la caza menor.

El cuarto reconoce la caza como herramienta de control de poblaciones, de prevención de daños agrícolas y de accidentes de tráfico, y de coexistencia con la ganadería extensiva. También pide integrar al sector en las estrategias de sanidad animal.

Ciencia, armas y medio rural

El quinto compromiso exige que las decisiones sobre fauna se basen en ciencia independiente, con censos y seguimiento compartidos entre el sector, las universidades y las administraciones. El sexto apuesta por simplificar trámites y armonizar normas entre comunidades autónomas.

El séptimo reclama más medios contra el furtivismo y la actualización del Reglamento de Armas. El octavo busca integrar la caza en las políticas de reto demográfico, con empleo, relevo generacional, incorporación de mujeres y valorización de la carne de caza.

El noveno pide que el sector participe en la elaboración de las normas nacionales y europeas que le afectan, con una evaluación previa de su impacto en el medio rural y en la actividad cinegética.

El plomo, en el horizonte

El último punto plantea una transición ambiental justa y gradual, en especial ante la restricción de la munición con plomo. El Comité REACH europeo ha fijado para ella un plazo de cinco años en el caso de los perdigones. El sector reclama apoyo técnico y económico para alternativas seguras.

Con dos firmas ya sobre la mesa, la federación busca que la caza gane peso en la agenda de la próxima legislatura. El domingo 29 de noviembre, las urnas decidirán qué formaciones tendrán en su mano convertir estos compromisos en medidas.

Las 10 reivindicaciones del decálogo