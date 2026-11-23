Bayer pagará hasta 7.250 millones de dólares para cerrar el pleito del glifosato, el ingrediente estrella de Roundup, el herbicida más usado del mundo. El acuerdo busca cerrar unas 65.000 demandas de personas que atribuyen a este producto un cáncer de la sangre.

El juez Timothy Boyer, del Tribunal de Circuito de la ciudad de San Luis (Misuri), aprobó el pasado viernes 20 de noviembre el acuerdo, equivalente a unos 6.600 millones de euros. Los demandantes sufren linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos.

Boyer considera el pacto «justo, razonable y adecuado» y lo sitúa entre los mayores acuerdos colectivos por daños personales de la historia. No es el primero: en 2020, Bayer ya pagó unos 10.900 millones de dólares para resolver más de 100.000 reclamaciones.

Pagos durante 21 años

El dinero no llegará de golpe. Bayer hará aportaciones anuales, decrecientes y con un tope, durante un máximo de 21 años, sin superar los 7.250 millones. Los honorarios de los abogados, que el juez rebajó de 675 a 600 millones de dólares, se pagarán en siete años.

El acuerdo cubre a quienes estuvieron expuestos a productos Roundup en Estados Unidos antes del 17 de febrero de 2026, el día en que se anunció. Incluye a los ya diagnosticados y a quienes desarrollen la enfermedad en los 16 años siguientes a su entrada en vigor.

Las indemnizaciones se reparten por tramos, con pagos medios de entre 10.000 y 165.000 dólares, de unos 9.100 a 150.000 euros. La cifra depende de cómo se produjo la exposición, de la edad en el momento del diagnóstico y del tipo de linfoma, entre otros factores.

Agricultores, jardineros y particulares

Los que más pueden cobrar son quienes se expusieron por su trabajo: agricultores, paisajistas, jardineros de mantenimiento y aplicadores de herbicidas. Para este grupo profesional, la media oscila entre 60.000 y 165.000 dólares, según la web oficial del programa de compensación.

Para entrar en esa categoría hay que acreditar más de 80 horas de exposición en un empleo agrícola, industrial, de césped u ornamental. Además, ese trabajo tuvo que aportar más de la mitad de los ingresos, o más de 15.000 dólares, al menos durante un año.

Quienes usaron el herbicida en casa, para cuidar el césped o el jardín, recibirán una media de entre 20.000 y 40.000 dólares. A los diagnosticados con 78 años o más les corresponde una cantidad media de 10.000 dólares, sea cual sea la vía de exposición.

Más de 100 objeciones

El pacto no ha convencido a todos. Más de un centenar de afectados presentaron objeciones, algunas defendidas por los abogados que iniciaron el litigio hace una década. Lo calificaron de «acuerdo de conveniencia» que enriquece a los letrados y a Bayer, y alegaron que vulnera la Constitución.

Los críticos señalaron que las cuantías individuales son más bajas que las que recibieron quienes pactaron antes. También denunciaron que la compañía podrá seguir vendiendo el herbicida sin advertir del cáncer en la etiqueta y quedará protegida, en gran medida, frente a futuras indemnizaciones punitivas.

El juez rechazó esos argumentos y describió las negociaciones como duras, en igualdad de condiciones y sin colusión. Además, advirtió de que retrasar los pagos obligaría a las víctimas, algunas con un cáncer terminal, a esperar «un número indeterminado de años» para cobrar.

Un «hito decisivo» para Bayer

El consejero delegado de Bayer, Bill Anderson, ha celebrado la decisión como un «hito decisivo» en la estrategia de la compañía para reducir los riesgos de los litigios sobre Roundup, tanto los pendientes como los que puedan llegar en el futuro.

Desde el lado de los demandantes, el abogado Christopher Seeger, que representa a muchos de ellos, sostiene que la resolución garantiza una compensación a quienes llevan más de una década esperando justicia: «Estamos deseando que esta compensación llegue a todas las víctimas de Roundup lo antes posible».

El acuerdo, sin embargo, todavía puede recurrirse, y la propia Bayer reconoce que un recurso retrasaría los pagos. Las acciones del grupo cotizaban este lunes a la baja en una sesión volátil en la Bolsa de Fráncfort, pese a que los analistas de Jefferies ven reducida la incertidumbre.

Una herencia de Monsanto

El problema le llegó a Bayer con la compra de Monsanto, la creadora de Roundup, que cerró en 2018 por 63.000 millones de dólares. Desde entonces, la cotización de la multinacional de Leverkusen ha caído un 46% y el litigio se ha convertido en su mayor quebradero de cabeza.

Ya en marzo de 2019, Bayer se desplomó un 9,61% en Bolsa después de que un jurado estadounidense concluyera que el glifosato había sido un «factor sustancial» en el cáncer de un usuario. Fue uno de los primeros golpes de una batalla que llegó a sumar unas 200.000 reclamaciones.

En febrero, al presentar el acuerdo, la compañía elevó sus provisiones para litigios hasta 11.800 millones de euros, de los que unos 9.600 millones corresponden al glifosato. Además, prevé desembolsar alrededor de 5.000 millones de euros este año por estos pleitos.

El Supremo, a favor de Monsanto

El visto bueno al acuerdo llega cinco meses después de que el Tribunal Supremo de EEUU diera la razón a Monsanto en el caso de John Durnell. Este vecino de Misuri atribuía su linfoma a unos 20 años de uso de Roundup, y un jurado le había concedido 1,25 millones de dólares.

Por siete votos a dos, el Supremo concluyó el 25 de junio que la ley federal de plaguicidas impide reclamar ante tribunales estatales por la falta de una advertencia sobre el cáncer que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) nunca exigió en la etiqueta.

Aquella sentencia debilitó uno de los pilares de muchas demandas. El pasado 29 de octubre, un jurado del condado de San Luis falló por unanimidad a favor de Monsanto frente a tres mujeres con linfoma, en el primer juicio sobre Roundup celebrado tras el fallo del Supremo.

El glifosato, en el centro

En el centro de toda la batalla está el glifosato, un herbicida de amplio espectro que Monsanto lanzó en 1974 bajo la marca Roundup y que se aplica en cultivos, parques, aceras y jardines. En 2023, Bayer empezó a retirarlo de los Roundup para uso doméstico en EEUU.

La compañía sustituyó el glifosato en sus productos de jardín por otras materias activas, aunque insistió en que lo hacía sólo para gestionar el riesgo judicial y no por dudas sobre su seguridad. En la agricultura, en cambio, se sigue utilizando.

Bayer mantiene que ni Roundup ni el glifosato causan cáncer, y que décadas de estudios avalan su seguridad. Y tiene de su lado a la EPA, que sostiene que es improbable que el herbicida provoque cáncer en humanos cuando se usa según las instrucciones de la etiqueta.

54.000 aplicadores sin vínculo

La agencia estadounidense se apoya, entre otros trabajos, en el Agricultural Health Study. Esta investigación siguió a más de 54.000 aplicadores de pesticidas con licencia y en 2018 no halló una asociación significativa entre el uso de glifosato y el cáncer, incluido el linfoma no Hodgkin.

En la misma línea se pronunció en 2024 un tribunal federal de Australia, que desestimó una demanda colectiva de más de 800 personas por falta de pruebas suficientes de que Roundup cause cáncer. El demandante principal había usado glifosato durante más de 20 años.

El farmacólogo Ian Musgrave, de la Universidad de Adelaida, recordó entonces en The Conversation que la mayoría de los reguladores no ven un riesgo de cáncer. A su juicio, no hay un mecanismo plausible para ello con los niveles de exposición que soporta el ser humano.

Un riesgo hasta un 41% mayor

Sin embargo, la ciencia no habla con una sola voz. En 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como «probablemente carcinógeno para los humanos», el segundo nivel más alto de su escala.

En 2019, un metaanálisis de la Universidad de Washington, publicado en la revista Mutation Research y centrado en los grupos más expuestos de cada estudio, concluyó que la exposición al glifosato puede aumentar el riesgo de linfoma no Hodgkin hasta en un 41%.

Su autora principal, la bioestadística Lianne Sheppard, aseguró en declaraciones difundidas por su universidad que tras esa investigación estaba «aún más convencida» de que el herbicida es cancerígeno. Los propios autores reconocían, no obstante, que otras revisiones y evaluaciones internacionales habían llegado a conclusiones distintas.

La EPA revisa la ciencia

El debate sigue abierto en Washington. La EPA mantiene la postura que repite desde que autorizó el Roundup en 1974, aunque está revisando las pruebas sobre sus efectos en la salud humana tras la presión de activistas y de algunos científicos.

En septiembre, la EPA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunciaron una colaboración científica para reforzar ese análisis. La agencia prevé terminar a finales de 2026 una evaluación actualizada del riesgo del herbicida para la salud humana.

El glifosato también se ha colado en la política. Su seguridad es una prioridad para los seguidores del movimiento Make America Healthy Again del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., mientras que la Administración Trump apoyó a Bayer ante el Supremo e impulsó su producción nacional.

¿Riesgo en el jardín?

¿Y qué supone todo esto para quien lo usa en casa? Los expertos en salud coinciden en que el uso residencial ocasional, como el mantenimiento del césped, supone por lo general un peligro mínimo, ya que los riesgos se asocian sobre todo a una exposición prolongada.

Por eso, la preocupación se concentra en agricultores, jardineros profesionales y aplicadores, que manejan el producto durante años. Es el mismo perfil al que el acuerdo de Bayer reserva los tramos de indemnización más altos, muy por encima de los usuarios domésticos.

Los autores del estudio de Washington señalaban otro factor: desde mediados de la década de 2000 se extendió la aplicación del herbicida poco antes de la cosecha, una práctica que puede dejar más residuos en los cultivos y cuyo efecto no han medido bien los estudios.

Autorizado en Europa hasta 2033

En la Unión Europea, el glifosato sigue autorizado. La Comisión Europea renovó su aprobación en noviembre de 2023 por diez años, hasta diciembre de 2033, tras el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que no encontró áreas críticas de preocupación.

La renovación salió adelante sin mayoría entre los Estados miembros. España votó a favor, mientras que países como Francia y Alemania no la respaldaron. La autorización incluye nuevas condiciones, como la prohibición de usarlo como desecante antes de la cosecha y medidas para proteger a los organismos a los que no va dirigido.

Con el acuerdo aprobado, Bayer confía en pasar página a casi una década de litigios en Estados Unidos. Pero mientras la ciencia y los reguladores no se pongan de acuerdo, el glifosato seguirá siendo uno de los compuestos más vigilados del campo.