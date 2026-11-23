La COP31 de Antalya (Turquía) pasará a la historia por no lograr un acuerdo sobre los combustibles fósiles. Pero, entre el ruido del cierre, la cumbre del clima más larga de la historia dejó una lista de avances que han quedado en segundo plano.

La conferencia terminó este domingo 22 de noviembre sin aprobar su decisión final, el Pacto de Antalya, tras más de 49 horas de prórroga. Sin embargo, varias decisiones técnicas y decenas de iniciativas voluntarias sí salieron adelante durante las dos semanas de negociación.

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, lo defendió en la clausura: «En esta COP se han tomado decisiones clave, entre ellas sobre transición justa». A su juicio, la cumbre ha dejado «progreso real y resultados concretos».

La gran apuesta eléctrica

El logro más visible llegó con el Paquete de Electrificación, presentado el jueves 19 de noviembre. Reúne acciones de más de 150 países y la UE, que suman más de dos tercios del PIB mundial, además de 37 ciudades y más de 260 empresas de seis continentes.

Fuera de la negociación formal, cerca de 90 países firmaron el compromiso de la presidencia turca para que la electricidad cubra el 35% del consumo final de energía en 2035, frente a poco más del 20% actual. España defendió en Antalya que esa electricidad sea renovable.

El dinero empieza a acompañar. Las eléctricas de la alianza UNEZA prevén invertir al menos 156.000 millones de dólares al año en redes, renovables y almacenamiento, y construyeron más de 21.000 kilómetros de nueva red en 2025, un 50% más que el año anterior.

Inversión y renovables

El nuevo mecanismo AMPLIFi, de los Fondos de Inversión en el Clima, arrancó con una aportación de 400 millones de libras del Reino Unido. Su objetivo es movilizar hasta 5.000 millones de libras para energía limpia, redes y almacenamiento en países emergentes y en desarrollo.

Octopus Energy lanzó un fondo de 600 millones de dólares para electrificar Asia. Por su parte, BBVA cifró en cerca de 60.000 millones de euros su actividad sostenible ligada a la electrificación entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Los pequeños Estados insulares aportaron otra buena noticia: instalaron 11,2 gigavatios renovables en 2025 y superaron con cinco años de adelanto su meta de 10 gigavatios para 2030. En Antalya se fijaron un nuevo objetivo colectivo de 30 gigavatios para 2035.

Geotermia y edificios

La presidencia turca lanzó junto a IRENA la Ambición Geotérmica Global 2050, a la que se ha sumado la UE. Busca multiplicar por 12 el suministro geotérmico para electricidad y calor respecto a 2025, con una potencia que pasaría de 15,6 a 193 gigavatios.

También nació el Pacto de Antalya para Edificios Energéticamente Eficientes, respaldado por 24 países y por la Unión Europea. Su meta es reducir al menos un 25% la energía que consumen los edificios por metro cuadrado en 2035, respecto a 2020.

En residuos, Turquía impulsó un compromiso de Basura Cero para recortar al menos a la mitad el aumento previsto de basura urbana en 2035, clave contra el metano. El transporte, por su parte, suma 13 corredores de mercancías cero emisiones en seis continentes.

Mares y turberas

El Día del Océano dejó más de 30 millones de dólares del Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral para 22 países en desarrollo. Además, la iniciativa Mangrove Breakthrough informó de que ha movilizado casi 1.000 millones de dólares para los manglares desde 2020.

La presidencia presentó el Pacto de Antalya para los Océanos y Mares, que anima a reforzar la protección marina en los planes climáticos nacionales, y se marcó restaurar al menos el 20% de las costas prioritarias degradadas en 2035.

En tierra firme nació el Peatland Breakthrough, que quiere tener 30 millones de hectáreas de turberas en restauración en 2030. Estos humedales ocupan sólo el 3% de la superficie terrestre, pero almacenan el 30% del carbono orgánico del suelo.

Acuerdos en la mesa

La negociación formal también dejó resultados. Los países pactaron cómo trabajadores y comunidades participarán en el diseño del mecanismo de transición justa, con un plazo hasta el 15 de marzo de 2027 para enviar propuestas.

Además, se acordó que el Fondo de Adaptación sirva en exclusiva al Acuerdo de París cuando reciba su parte de los ingresos del mercado de carbono de la ONU. También arrancó el segundo balance mundial, que evaluará en 2028 el avance hacia los objetivos de París.

En financiación, se fijó un calendario de seguimiento: el Comité Permanente de Finanzas informará de sus avances en noviembre de 2027. Es un paso modesto, pero mantiene bajo vigilancia el dinero comprometido con los países vulnerables.

Hojas de ruta propias

Aunque el texto final no nombró los fósiles, varios países dieron el paso por su cuenta. España, Dinamarca y Portugal presentaron el 17 de noviembre sus hojas de ruta nacionales para abandonarlos, Luxemburgo se comprometió a publicar la suya y Brasil presentó la hoja de ruta que prometió en Belém.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que el plan español ya está listo y anunció además 45 millones de euros este año para adaptación, pérdidas y daños y observación de la Tierra.

La ministra británica de Energía, Miatta Fahnbulleh, resumió el sentir de muchas delegaciones: la falta de acuerdo es «inmensamente decepcionante», pero en Antalya hubo «avances reales». La próxima prueba será la COP32 de Adís Abeba (Etiopía), en noviembre de 2027.