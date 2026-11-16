Juan, jubilado: «He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay muchos jóvenes que cobran mucho más que yo»

Juan Leo es un jubilado que se hizo viral hace unos meses después de pronunciarse sobre su pensión después de haber cotizado durante 45 años y compararse con algunos de los jóvenes que contribuyen hoy en día a la Seguridad Social. Todo ello teniendo en cuenta que en 2027 se incrementa la cotización extra para la jubilación que tendrán que afrontar los trabajadores españoles. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre lo que ha dicho este jubilado sobre su pensión y los jóvenes de la actualidad.

En 2027 llegan muchos cambios en lo que respecta a la jubilación y la más importante tiene que ver con otro retraso en la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta nueva norma introduce un requisito mínimo de 38 años y seis meses de cotización para acceder a la jubilación con 65 años y el 100% de la pensión, y los que no lleguen a este límite tendrán que esperar a los 67 años.

Otro de los cambios que llega con la jubilación tiene que ver con el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es una cotización extra destinada a la jubilación que se recoge de la nómina de los trabajadores españoles. Esta fórmula fue introducida el pasado año 2023 en el Real Decreto-ley 2/2023 con el objetivo de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país».

Así que el MEI en este 2027 se incrementará en un 1%, que se destinará de la nómina de los trabajadores españoles con destino a la hucha de las pensiones. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la empresa abonará el 0,83% de la nómina y al empleado le corresponderá un 0,17%. Los trabajadores autónomos tendrán que hacer frente al 1% de esta cotización extra que el Gobierno destina a la jubilación con el objetivo de poder sostener el sistema de pensiones actual ante la inminente llegada de millones de trabajadores a la edad de acceder a la jubilación.

La historia de Juan, un jubilado con 45 años cotizados

Al hilo de estas novedades relativas a la jubilación, se ha hecho viral la intervención de Juan Leto en La Sexta Xplica. Este jubilado, que cuenta con 45 años de cotización, se ha pronunciado sobre la pensión que le ha quedado después de toda una vida de cotización y también ha opinado sobre las costumbres de los jóvenes, que quizá lo tienen más complicado en un futuro para acceder a la retirada con una pensión digna.

«He trabajado 45 años y he cotizado todo ese tiempo para poder tener mi pensión», comenzó diciendo durante su intervención en la que dejó claro que: «Después de casi medio siglo trabajando, me quedan 1.600 euros de jubilación, y hay jóvenes que cobran más que yo».

«Quieren un buen sueldo, menos horas y sin hacer extras. Yo no tengo la culpa de que la tecnología haya eliminado tantos empleos», dijo refiriéndose a los jóvenes y la nueva mentalidad en lo que al trabajo se refiere. «Quiere mucho sueldo y trabajar regular», resumió sobre las tendencias que se estilan a día de hoy, muy a diferencia de la cultura en la que se criaron los jubilados de hoy en día. «¿Quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más?», dejó en el aire durante su intervención.