ERC es uno de los partidos nacionalistas catalanes con mayor protagonismo en la política española y su representación en el Congreso puede resultar determinante para formar mayorías parlamentarias. Sus siglas corresponden a Esquerra Republicana de Catalunya y su ideología combina el independentismo catalán con planteamientos de izquierdas en materia económica y social. La formación, que tiene una larga trayectoria política desde la Segunda República, ha participado en diferentes negociaciones con los gobiernos centrales y vuelve a concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre con Gabriel Rufián como uno de sus principales referentes.

¿Cuándo se fundó ERC?

Esquerra Republicana de Catalunya nació en Barcelona entre el 17 y el 19 de marzo de 1931, durante la Conferencia de Esquerdas. El partido surgió de la unión de tres organizaciones, que son Estat Català, liderado por Francesc Macià; el Partit Republicà Català, de Lluís Companys, y el grupo L’Opinió, encabezado por Joan Lluhí.

Francesc Macià fue su primer presidente y la formación adquirió protagonismo durante la Segunda República. Entre sus reivindicaciones iniciales figuraban la defensa de la identidad nacional catalana y los derechos sociales de los trabajadores, como la libertad sindical, el derecho a huelga y la jornada laboral de ocho horas.

¿Qué ideología tiene Esquerra Republicana?

ERC se define como un partido republicano, democrático, feminista y de izquierdas. Su principal objetivo político es conseguir la independencia de Cataluña, aunque su programa también incluye propuestas relacionadas con la vivienda, el empleo, la fiscalidad, la educación y los servicios públicos.

La formación defiende un modelo territorial en el que Cataluña tenga mayor capacidad para gestionar sus propios recursos y tomar decisiones políticas. Entre sus reivindicaciones históricas destacan la celebración de un referéndum de autodeterminación y un sistema de financiación singular para la Generalitat.

¿Qué propone ERC en las elecciones del 29N?

Para estos comicios, el partido ha presentado un programa electoral con 258 medidas bajo el lema «Por el país. Por la gente. Por el futuro». Entre sus principales propuestas figuran negociar un referéndum de autodeterminación con acompañamiento internacional y conseguir que Cataluña tenga mayor capacidad para recaudar y gestionar sus impuestos.

En materia económica y social, ERC plantea medidas sobre el acceso a la vivienda, la reducción de la jornada laboral, la mejora de los salarios y el fortalecimiento de los servicios públicos. También defiende el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas y la protección del modelo educativo catalán.

Gabriel Rufián, uno de sus principales referentes

Gabriel Rufián se ha convertido en una de las caras más reconocibles de Esquerra Republicana en la política nacional. Su actividad parlamentaria y sus intervenciones en el Congreso le han dado una importante presencia mediática. En estas elecciones generales encabeza la candidatura republicana por Barcelona.

La formación comparte espacio político con otras fuerzas independentistas catalanas, como Junts, aunque ambas mantienen diferencias ideológicas y estratégicas. Mientras ERC se sitúa en la izquierda, Junts tiene un perfil político distinto y también defiende la independencia de Cataluña.