¿Por qué algunas personas aparentan ser muy organizadas pero tienen la casa hecha un auténtico desastre? Aunque este comportamiento puede parecer una simple cuestión de dejadez, los psicólogos consideran que también puede estar relacionado con aspectos de la personalidad y la forma de afrontar las responsabilidades diarias. En este contexto, el psicólogo canadiense Jordan Peterson relaciona el desorden con las dificultades para mantener ciertas rutinas tanto personales como profesionales. Por este motivo, recomienda empezar por pequeños gestos, como hacer la cama o recoger la habitación para recuperar cierta sensación de control.

El entorno en el que vivimos puede reflejar nuestro estado mental, pero también influir directamente en cómo nos sentimos. Diversas investigaciones científicas señalan que el desorden no es sólo una cuestión estética, sino que también puede convertirse en una fuente de estrés. Cuando observamos numerosos objetos fuera de su sitio, la mente los identifica como asuntos pendientes que requieren atención, aumentando los niveles de cortisol y manteniendo el organismo en un estado de alerta. Como consecuencia, disminuye la capacidad de concentración, aumenta el cansancio y genera una sensación de agotamiento difícil de identificar.

La razón psicológica por la que algunas personas tienen su casa desordenada

Vivir es un espacio desorganizado puede repercutir en el bienestar mental y emocional. Los psicólogos definen esta situación como una forma de agotamiento cognitivo, que puede favorecer el aumento del cortisol. Un estudio realizado por Saxbe y Repetti en 2010, titulado «For better or worse? Coregulation of couples’ cortisol levels and mood states», encontró una relación entre la percepción de un hogar desordenado, unos niveles de cortisol más elevados y un estado de ánimo más negativo a lo largo del día.

Por otro lado, acumulación de objetos también puede generar una sobrecarga sensorial. Una investigación de McMains y Kastner, publicada en 2011 en Journal of Neuroscience, analizó cómo el cerebro procesa los estímulos visuales y la necesidad de filtrar la información irrelevante. Cuando hay demasiados elementos a la vista, mantener la atención puede resultar más complicado; esto se puede traducir en dificultades para concentrarse, tomar decisiones y organizar las tareas, además de favorecer la procrastinación y la frustración.

Finalmente, la falta de orden también puede afectar a la percepción que tenemos sobre la capacidad para gestionar las responsabilidades cotidianas. Cuando el entorno parece estar fuera de control, pueden aparecer sentimientos de frustración e incompetencia, así como una disminución de la autoestima. Esta situación puede hacer que las obligaciones parezcan todavía más difíciles de afrontar.

«El vínculo entre el orden y el bienestar mental nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones de organización impactan directamente en nuestra calidad de vida. Más allá de la estética y la funcionalidad, mantener un entorno ordenado puede potenciar significativamente nuestra salud emocional y psicológica. Incluso, investigaciones emergentes continúan señalando cómo el orden no solo reduce el estrés, sino que también mejora la capacidad de concentración y la eficiencia en las actividades diarias, impulsando una actividad mental más organizada», señala la psicóloga Victoria López en un artículo publicado en la plataforma NeuroClass.

Problemas con las responsabilidades

El psicólogo clínico y profesor de Harvard Jordan Peterson asegura que hay cinco áreas de la vida que pueden verse afectadas cuando una persona tiene dificultades para mantener el orden, incluso en su propio entorno:

Gestionar la propia mentalidad. Un espacio desorganizado se puede reflejar en la manera de pensar y tomar decisiones. No se trata de que el orden garantice el equilibrio emocional, sino de que un entorno más despejado puede favorecer la claridad mental y facilitar los pensamientos.

Cumplir con los compromisos. El desorden suele estar relacionado con pequeños aplazamientos de las tareas cotidianas, lo cual puede convertirse en una costumbre que termina afectando a otros ámbitos.

Cuidar las relaciones personales. Las relaciones saludables necesitan compromiso y responsabilidad por parte de ambas personas. Aprender a responsabilizarse de la parte que corresponde a cada uno, también en el plano emocional, ayuda a reducir los conflictos y fortalecer la confianza.

Establecer límites. La dificultad para mantener el orden también puede reflejar problemas a la hora de establecer prioridades y tomar decisiones. Esta indecisión puede trasladarse a otros ámbitos, como las relaciones personales o el trabajo, donde establecer límites resulta fundamental.

Alcanzar objetivos a largo plazo. Conseguir grandes metas requiere constancia y pequeños esfuerzos diarios. Sin embargo, cuando el entorno está saturado de objetos, puede resultar más complicado mantener la concentración y encontrar la motivación necesaria para avanzar. Simplificar el espacio y establecer rutinas facilita la organización.

El capítulo número dos de «12 reglas para la vida», el libro Jordan Peterson se refiere a «Trátate a ti mismo como a alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar, otra forma de expresar la máxima bíblica sobre hacer a los demás y demás». No cuidar de uno mismo «con atención y habilidad allana el camino al «autodesprecio, el autodesprecio, la vergüenza y la autoconciencia».