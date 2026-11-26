El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado a Pedro Sánchez como el responsable de la crisis de la vivienda en el debate a cuatro de la Academia de Televisión. «El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda», ha dicho, en referencia al presidente del Gobierno, que ocupaba el atril contiguo. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ha salido en defensa de Sánchez.

El choque se ha producido en el bloque de vivienda, el primero del debate, tras las intervenciones iniciales de minuto y medio de cada candidato. Colau ha sostenido que el principal problema de la vivienda en España son los fondos buitre y ha reprochado a Abascal su postura frente a ellos.

La respuesta del líder de Vox ha ido directa contra el presidente: «El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda y que ha facilitado todo a los especuladores».

Colau ha replicado acusando a Abascal de insultar a Sánchez y ha afirmado que no se puede tolerar que se insulte al presidente del Gobierno. Sánchez no ha intervenido en ese momento del intercambio.

Abascal ha vinculado durante todo el bloque el precio de la vivienda con la inmigración. «El precio de la vivienda se decide en los puertos y aeropuertos», ha afirmado. Según sus datos, en los últimos seis años han entrado en España seis millones de personas y apenas se han construido 100.000 viviendas. También ha asegurado que el 52% de los inquilinos son extranjeros.

El candidato de Vox ha puesto el foco en las consecuencias para los jóvenes, que, según ha dicho, se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres. Ha extendido el problema a quienes ya no son tan jóvenes y tampoco pueden emanciparse.

La vivienda abre el debate de esta noche, que sigue con los bloques de economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. Modera María Casado, presidenta de la Academia, y los tiempos los controlan árbitros de la Federación Española de Baloncesto.