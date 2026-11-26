A pocos días de la jornada electoral y con la campaña a punto de concluir, los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentan en un debate organizado por la Academia de la Televisión.

La cita comienza a las 22:00 horas y contará con la participación de Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), que expondrán sus propuestas y confrontarán sus programas ante los votantes indecisos.

Debate electoral del 29N, en directo: última hora de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau