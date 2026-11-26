Debate electoral del 29N, en directo: horario, dónde ver y última hora de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau
Los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentan en un debate organizado por la Academia de la Televisión
A pocos días de la jornada electoral y con la campaña a punto de concluir, los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentan en un debate organizado por la Academia de la Televisión.
La cita comienza a las 22:00 horas y contará con la participación de Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), que expondrán sus propuestas y confrontarán sus programas ante los votantes indecisos.
Debate electoral del 29N, en directo: última hora de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau
Cuáles con los bloques del debate electoral a cuatro
Según lo establecido por la Academia de Televisión, el debate a cuatro de este jueves 26 de noviembre de 2026 entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se estructura en cinco bloques temáticos:
- Vivienda.
- Economía y fiscalidad.
- Política social y servicios públicos.
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática.
- Migración y política exterior.
Arranca la cuenta atrás para el debate electoral
Esta noche, a partir de las 22:00 horas, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se verán las caras en un encuentro organizado por la Academia de la Televisión.
A pocos días de las elecciones generales del 29-N, los candidatos tendrán una última oportunidad para presentar sus propuestas, defender sus programas y dirigirse a los ciudadanos antes de la jornada de votación.
Éste es el orden de intervención de los candidatos en el debate electoral a cuatro
El orden establecido por sorteo para los turnos fijos en el debate electoral a cuatro es el siguiente:
Intervención inicial (1 minuto y medio)
Para abrir el debate y realizar una valoración de la legislatura, los candidatos intervendrán en este orden: