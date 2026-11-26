La Guardia Civil ha detenido a dos personas este jueves en Ceuta, en las barriadas del Sarchal y el Príncipe, por el alojamiento ilegal de inmigrantes en viviendas particulares, que accedieron a la ciudad durante la invasión del pasado mes de julio.

Los arrestados son los propietarios de dos inmuebles que, presuntamente, se utilizaban para alojar a invasores que permanecían en la ciudad tras haber accedido a ella durante el salto masivo de la frontera del pasado 30 de julio.

Durante el registro de la vivienda del Sarchal, los agentes han localizado a cerca de diez inmigrantes en situación irregular. La intervención ha concluido con la detención del propietario del inmueble.

El segundo desalojo se ha llevado a cabo en la barriada del Príncipe. Sin embargo, en esta ocasión, los inmigrantes que habitaban la vivienda han conseguido escapar antes de que los agentes de la Guardia Civil pudieran localizarlos. La actuación también se ha saldado con el arresto del propietario.

La operación se enmarca en las labores de vigilancia y control que realiza la Guardia Civil para combatir las actividades relacionadas con la inmigración irregular en Ceuta, entre ellas, la utilización de viviendas particulares como alojamientos clandestinos.

Por otro lado, la Policía Nacional también ha localizado a 50 ilegales que habían abandonado de forma voluntaria los recursos temporales habilitados por el Gobierno tras tener conocimiento de su denegación de la protección internacional.

Según han informado fuentes policiales, la localización de estos invasores se ha producido después de un operativo puesto en marcha por las autoridades en distintas zonas de la ciudad donde se tenía constancia de la presencia de estas personas.

Se trata de ilegales marroquíes que estaban alojados en distintos centros temporales de la ciudad desde su entrada masiva a finales de julio.

Estos invasores habían optado por huir de estos lugares después de tener conocimiento de que se les había denegado el asilo que habían solicitado para permanecer en el territorio nacional.

La Policía Nacional ha llevado a cabo esta operación para detener a estos migrantes y ser trasladados hasta el CATE de la frontera para ser devueltos a Marruecos, su país de origen.