El Ministerio de Asuntos Exteriores ha suprimido dos puntos de votación presencial en la demarcación consular de São Paulo (Brasil), un bastión de la derecha cuya decisión obliga a miles de españoles residentes en el interior del estado a desplazarse cientos de kilómetros si quieren depositar su papeleta en una urna.

Los centros eliminados son el Instituto Cervantes de la capital paulista y el Viceconsulado Honorario de España en São José do Rio Preto, un bastión para la derecha brasileña, donde en las últimas elecciones ganó por el 68% de los votos Bolsonaro.

Desde un punto de vista sociológico, resulta incomprensible la eliminación de São José do Rio Preto, como punto de votación presencial, teniendo en cuenta que es una de las regiones brasileñas que cuenta con mayor comunidad española y que mejor organizada está. «Se está forzando a la población a votar por correo», denuncian fuentes próximas al anterior Gobierno de Jair Bolsonaro.

También se han denunciado problemas en la recepción de la documentación electoral, como prueban multitud de mensajes en redes sociales denunciando que no han recibido a día último día de votación por correo la documentación. Es el caso de un ciudadano español residente en São José do Rio Preto que todavía no había recibido los documentos necesarios para votar, «pese a continuar viviendo en el mismo domicilio donde la recibí en anteriores convocatorias electorales».

El único punto habilitado para votar presencialmente en esta zona será el Consulado General de España en São Paulo. Para los residentes en el noroeste del estado, esto puede traducirse en trayectos de más de 500 kilómetros y entre diez y catorce horas de viaje, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

Una región de mayoría electoral pro Bolsonaro

«Si hay un lugar donde tendría que haber un punto de votación en urna, es aquí. Tenemos Casa de España, un centro cultural, varios alcaldes con ascendencia española y hasta un exministro de Agricultura», explican fuentes locales consultadas por OKDIARIO. A su juicio, la existencia de una comunidad española consolidada y de infraestructuras culturales y asociativas justificaba mantener el dispositivo de 2023.

La desaparición del Instituto Cervantes en la capital de Brasil también genera malestar entre los residentes. «Estaba muy bien localizado en São Paulo», señalan las fuentes consultadas. Su eliminación obliga a concentrar en el consulado toda la votación presencial de una demarcación que cuenta con decenas de miles de electores.

A las dificultades geográficas se añade la desconfianza que algunas fuentes políticas manifiestan hacia el sistema de voto postal. «Después de lo sucedido en las elecciones nacionales, nadie de la derecha confía en Correos como un órgano electoral transparente», sostienen fuentes próximas al ex presidente Bolsonaro que acusan a Lula da Silva de perpetuar manipulación en las elecciones para ganar las elecciones.

Más electores y menos puntos de votación

La dimensión del problema se aprecia al observar las cifras del censo. La demarcación consular de São Paulo contaba con algo más de 79.000 electores españoles, aproximadamente la mitad de los inscritos en Brasil según los datos de referencia facilitados a este periódico.

São José do Rio Preto ya contaba en 2019 con más de 10.000 españoles, una comunidad de dimensiones comparables a las de una localidad española como Trujillo. Se trata, por tanto, de una población suficientemente numerosa como para que la distancia hasta el consulado tenga un impacto directo en la participación electoral. El resto de los españoles residentes en Brasil podrán votar presencialmente en los consulados de Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Porto Alegre y Brasilia.

Pese a que el número de electores en el exterior ha aumentado ocho veces más rápido que el censo de residentes en España, debido a la Ley de Nietos, el Gobierno de Sánchez ha optado por reducir las facilidades para ejercer el voto presencial en Brasil.

En apenas tres años, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha pasado de 2,33 a 2,77 millones de inscritos. Son 441.384 electores adicionales, casi un 19% más. En Brasil, el incremento también ha sido significativo: el censo ha sumado 15.375 españoles desde los anteriores datos de referencia, hasta alcanzar los 135.670 electores en 2026.

La supresión de los dos centros supone un cambio respecto al dispositivo habilitado en las elecciones generales de 2023. Aquel año, la Orden AUC/306/2023, de 28 de marzo, estableció un procedimiento específico para designar lugares alternativos de votación a las oficinas consulares de carrera. En la demarcación de São Paulo se habilitaron dos instalaciones adicionales: el Instituto Cervantes y el Viceconsulado Honorario de España en São José do Rio Preto.

Ambos desempeñaban funciones complementarias. El Instituto Cervantes facilitaba el voto presencial a los españoles residentes en la capital y su área metropolitana, mientras que el viceconsulado permitía a los ciudadanos del interior del estado depositar su papeleta sin tener que desplazarse hasta la gran urbe paulista.