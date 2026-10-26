Montero no se esconde y celebra el triunfo del corrupto Lula en Brasil como «una victoria de la democracia»

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha celebrado públicamente la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. La dirigente socialista ha definido el resultado de la segunda vuelta como «una victoria de la democracia frente al auge ultra», en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de la red social X.

Montero ha respaldado así la reelección del mandatario brasileño, que ha conseguido imponerse al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en unos comicios muy ajustados. En su publicación, la líder socialista ha descrito la victoria como «un rayo de luz y un freno al autoritarismo». También ha defendido que el resultado supone una apuesta por «la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos».

La secretaria general del PSOE andaluz ha insistido en esa lectura al destacar «la fuerza de la gente que elige el progreso frente a quienes quieren hacernos retroceder». Montero ha cerrado su mensaje con una felicitación por lo que ha denominado «esta victoria de la decencia» y una última frase: «Hoy luce el sol».

La reacción de la dirigente andaluza se produce en un momento en el que el PSOE mantiene su atención sobre el panorama político internacional, en paralelo a la preparación de sus próximos compromisos electorales en España. La victoria de Lula ha ofrecido a los socialistas un argumento para reivindicar la movilización de su electorado y presentar el resultado brasileño como una señal favorable para las fuerzas progresistas.

Una victoria marcada por la polémica

La victoria de Lula se produjo en una jornada electoral marcada por la incertidumbre después de que el Tribunal Supremo Federal ordenara ampliar dos horas el horario de votación. La decisión provocó que el recuento, que ya había comenzado, quedara interrumpido durante ese periodo. Además, varias mesas electorales no habrían recibido a tiempo la comunicación para aplicar la ampliación, lo que generó una descoordinación latente en el proceso electoral.

El resultado también contradijo las previsiones de los sondeos, que situaban a Flávio Bolsonaro con una ligera ventaja o reflejaban un empate técnico. Bolsonaro había quedado por delante de Lula en la primera vuelta del 4 de octubre, pero no logró mantener esa posición en la votación definitiva.