Lula se impone a Bolsonaro y a todos los sondeos y gana unas elecciones cuyo recuento se detuvo más de dos horas

El socialista Ignacio Lula da Silva se ha resultado ganador en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil por un resultado muy ajustado, en unos marcados por la orden del Tribunal Supremo Federal de alargar dos horas más las votaciones. Esta decisión hizo que durante ese lapso de tiempo se detuviese el recuento, que ya había comenzado, y que no se retomó hasta dos horas después. Al 88% escrutado, y cuando las proyecciones ya daban como ganador a Lula, este se anotaba el 51,53% de los votos, frente al 48,47% de Bolsonaro, dándole la vuelta a los resultados de la primera vuelta y a todos los sondeos, que señalaban al conservador como favorito.

Para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), estaban llamados a votar 157,1 millones de electores en todo el territorio nacional, como en el exterior.

Pero la incertidumbre se apoderó en miles de centros electorales tras un fallo del Tribunal Supremo Federal, el cual ordenó extender la votación dos horas más de lo previsto. La medida ha provocado que múltiples meses no recibieran la notificación a tiempo para acatarla, lo que ha provocado la descoordinación total de las autoridades electorales, quienes ya habían comenzado a difundir los primeros resultados.

Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta el pasado 4 de octubre, no pudo lograr superar el 50% de los votos y tuvo que enfrentarse a Lula en una segunda contienda. Los sondeos previos a esta segunda vuelta mostraban un empate técnico entre ambos candidatos, mostrando una ventaja mínima para Flavio Bolsonaro, que ha realizado una campaña intensa bajo el lema «Para que Brasil venza el atraso», alegando los cuatro mandatos de Lula en el poder.