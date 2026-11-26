«No sé si me dará tiempo a votar, si el domingo no puedo será por una buena vausa», bromea Pedro Martínez (Alzira, 1997) antes de iniciar su conversación con OKDIARIO. Confía en que el 29N le pille en Bolonia, celebrando, o al menos disputando, la final de la Copa Davis para la que tanto ha remado hasta llegar. El pasado viernes, cuando comenzó la concentración española en Bolonia, Pedro se había coronado en Metz —en dobles junto a Cervantes— y había ido en coche porque procedía de Orleans, donde disputó otro torneo.

Al llegar a la final del torneo en Metz, ya no le daba tiempo a regresar a su casa en Andorra a dejar el coche. «No lo iba a dejar tampoco en Metz», reconoce entre risas. Así que decidió abrir Google Maps y buscar la ruta más rápida Bolonia. «Hicimos cinco horas hasta Lugano y ahí dormimos. Al día siguiente hicimos otras tres, más de 800 kilómetros. Lo gracioso va a ser la vuelta, ya verás», ironiza. Su papel en La Armada es el de escudero de Granollers en el dobles, con quien llevó a España a la fina de la Davis del año pasado. La Davis del pueblo.

«Eso del pueblo no le hizo mucha gracia a Ferrer. Nos decía que todos los tenistas somos igual de importantes», recuerda en tono nostálgico. No obstante, este viaje tiene otra candidatura a ser doblista, la de Alcaraz. Palabras mayores. El murciano le negó durante las ATP Finals una tregua a su musculatura y se la debe conceder ahora. Apunta a suplente para el debut ante Austria a no ser que se llegue al dobles, donde sí empuñaría la raqueta. «No ha jugado mucho dobles, pero es tan bueno que se puede adaptar a cualquier disciplina», asegura.

Pregunta. Campeón en dobles en Metz. ¿Es una señal para la Davis?

Respuesta. La verdad es que en los Challengers no suelo enfocarme demasiado en los dobles. Este año que he tenido que jugar Challengers porque no estoy tan bien de ránking de individual, pero se presentó la oportunidad de jugar con Cervantes, que es un gran amigo mío, y él sí que está más dedicado al dobles. Yo jugué por una razón que era llegar a la Davis con algún partido de dobles encima y al final se dio que ganamos el torneo.

P. A Bolonia llegó en coche desde Metz. ¿Cómo fue la travesía?

R. Vivo en Andorra y fuimos a Orleans al torneo de previo a Metz, en coche, y ya lo mejor era ir en coche porque eran siete horas. Si no tenía que ir al aeropuerto de Toulouse, volar a París y de París bajar hasta Orleans. Lo más cómodo era ir en coche. Hice semis en Orleans el sábado y ya no dio tiempo a volver a casa a dejar el coche e ir hasta Metz. Y claro, no iba a dejar mi coche en Metz. Lo mejor era salir desde allí en coche, porque tampoco había vuelo directo. Había que ir hasta París. Lo mejor y más rápido era el coche. Hicimos cinco horas hasta Lugano y ahí dormimos. Al día siguiente hicimos otras tres, más de 800 kilómetros. Condujo casi todo el rato mi entrenador. Verás la vuelta, eso va a ser gracioso.

P. A la Davis llega como teórica pareja de Granollers, con el año pasado llevó a España a la final. ¿Entendería que Alcaraz jugara el dobles por antes que usted?

R. Todo es consensuado. Yo sí que me intento apoyar en él porque tiene mucha experiencia y es de los mejores jugadores del mundo, así que bueno, tenerlo al lado siempre es muy especial y en este caso toca volverlo a tener. Pues esperemos que vaya igual de bien que el año pasado. Quien juega es decisión del capitán. Yo todo lo que el capitán crea que es lo mejor para el equipo, estaré de acuerdo. Alcaraz es el mejor jugador de tenis que tiene España. Entonces quizás no ha jugado muchos dobles, pero es tan bueno que se puede adaptar a lo que sea.

P. ¿Se compite mejor y más relajado con una figura tan mediática como Alcaraz en el equipo?

R. Me recuerda a la Davis de 2024 cuando estaba Rafa, que los demás no parecían ni que estuviéramos ahí. Intentas ayudar al equipo en lo que puedas y estar preparado, por si se da la casualidad de que puedes jugar. Y aquí igual, hay que estar atento a lo que pueda pasar. También cabe la posibilidad de que, si Carlos jugaba un partido duro en individual, luego quizás no está bien para el doble. Sabemos que viene también con alguna molestia y, bueno, es que pueden pasar tantas cosas que hay que estar preparado.

P. Se dice que hay tenistas que son de Copa Davis. ¿Se ve en esa categoría?

R. Creo que tengo buenos números en esta competición y ojalá que sigan siendo así. A mí me encanta estar aquí, me encanta representar a mi país. Y bueno, es una responsabilidad que asumo con fuerza y con fe de que va a ir bien. Me acuerdo de la eliminatoria en Marbella de 2024 y fue increíble. La verdad es que he rendido muy bien cuando he jugado Copa Davis, sobre todo en las últimas veces. Ojalá siga siendo así.

P. Desde fuera se habla del favoritismo de España. ¿Lo sienten igual desde dentro?

R. A ver, estamos muy lejos todavía de ganar el torneo, la verdad. Jugamos este jueves contra Austria. Al final, en el deporte pueden pasar muchas cosas y mira, sobre el papel sí que tenemos a Alcaraz y a Jódar, que son dos jugadores increíblemente buenos. Pero bueno, Alemania tiene Zverev y un doble muy fuerte. República Checa tiene dos individuales muy fuertes y un buen doble. Italia ya ganó el año pasado y hay selecciones muy peligrosas. Entonces, favoritos sobre el papel sí, pero aquí pierdes un punto y vas al doble y el doble está muy igualado, juegue quien juegue.

P. ¿Actúa como veterano con Jódar y Mérida?

R. Jódar ha venido estando expuesto a mucho foco durante este año, especialmente de mitad de año en adelante. Ha llamado la atención de todo el mundo por el gran año que ha hecho, viniendo de donde viene. Es un chaval que el año pasado estaba en la universidad y ha hecho máster, o sea que está más que preparado para afrontar esta situación como número dos. Y Dani, en caso de que le toque jugar… Ya vimos en Chile en su primer partido de Copa Davis que dio la cara. Dio un nivelazo. Si tiene la oportunidad, lo va a hacer igual de bien.

P. El año pasado cautivaron a la afición con la Davis del pueblo. ¿Qué queda de ese espíritu?

R. Es una pena que Munar y Carreño no estén este año con nosotros, por desgracia, solo cabemos cinco jugadores. Fue una semana bonita. La verdad es que fue una pena no poder llegar al doble contra Italia. Si hubiéramos llegado… hubiera sido una final con mucha tensión para los dos equipos, pero nos veía preparados. Nosotros nos tomamos un poco a cachondeo lo de la Davis del pueblo. A Ferrer no le hacía mucha gracia. Nos decía que nadie era del pueblo, que todos éramos igual de importantes. Este año tenemos a Alcaraz, que ya es un producto un poco más premium.