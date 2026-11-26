David Ferrer (Alicante, 1982) se atusa el pelo y resopla cuando verbaliza el cambio tan drástico que ha experimentado España en una Copa Davis que todavía no ha comenzado para La Armada. «Sólo sé que no sé nada», responde cuando se cuestiona si Alcaraz jugará o no ante Austria, algo que se daba por hecho hace una semana y media. El tenis y sus giros de guion. Se ha oscurecido el paisaje que antes andaba despejado.

Davidovich, convocado para las Finales de la Davis después del embrollo del año pasado, se cayó por lesión y Ferrer llamó de urgencia a un Mérida que andaba de vacaciones. El siguiente capítulo escondía un toque de atención en los isquiotibiales de Alcaraz, que reclaman descanso tras el sobreesfuerzo de las ATP Finals, donde Jódar también se vino abajo físicamente después de su primera temporada como profesional con 80 partidos jugados.

«Si no hay más percances, somos favoritos para ganar la Davis», dice Ferrer, optimista, durante su conversación con OKDIARIO, que se produce antes de que el equipo español aterrizara en Bolonia. España inaugura la serie contra Austria con Alcaraz en el alambre y el dobles rival como principal peligro. Será el último episodio de Ferrer como capitán de España, pues una vez acabe el año, se unirá al equipo de Casper Ruud pese a los rumores que lo empujaban al banquillo de Jódar. «No hemos tenido contacto más allá de la Davis. Ellos no sabían que yo lo iba a dejar. Nunca me ofrecieron nada», asegura tajante.

Pregunta. ¿Ha sido una lista complicada de hacer? Ha tenido que tomar varias decisiones.

Respuesta. Ha sido más complicado que para la eliminatoria de Chile porque había más donde elegir. Alcaraz y Davidovich estaban lesionados para aquella eliminatoria, entonces ya había dos plazas menos. Aunque mejor con más posibilidades. Alcaraz y Granollers son jugadores fundamentales, igual que Jódar por el año que está haciendo. Y Pedro Martínez juega muy bien en dobles. Davidovich ha hecho un final de año excepcional, una pena su lesión.

P. ¿Cómo fue la gestión con Davidovich después de venir de donde venimos el año pasado?

R. Ha sido muy fácil. He estado en contacto durante el año con su entrenador, con Clavet, y hemos ido viendo su evolución. Con Davidovich también me he mensajeado muy bien. Tenía muchas ganas e ilusión de estar aquí. A nivel deportivo se merecía estar en la lista, sin duda. Ha estado tiempo lesionado, pero volvió a gran nivel y ha ganado un Masters 1000. Tiene mucho nivel, una pena la lesión. Cuando no tiene problemas físicos, puede competir contra todos.

P. Da la sensación de que los nuevos tenistas como Jódar, Landaluce y Mérida, tienen esa ilusión por representar a España. ¿Cree que es por su juventud o porque realmente está cambiando el paradigma?

R. Lo que es una realidad es que la Davis ha cambiado y el tenis también. El calendario, el formato… Hay que adaptarse. He tenido la suerte de que ha habido mucho compromiso por parte de todos los tenistas para estar aquí. También es cierto que en nuestra época era diferente porque la Davis estaba considerada el quinto Grand Slam, pero no pasa nada. Todo ha evolucionado. Es difícil recuperar el formato anterior porque ahora la mayoría de los Masters 1000 son de dos semanas y eso dificulta que el tenista viaje a jugar la Davis. Y también hay exhibiciones donde el tema del prize money es importante y mayor que el de la Davis, que es más sentimental.

P. Hablando del calendario, las ATP Finals han dejado tocado al equipo español.

R. Y tanto. Ahora hay más incertidumbre por el estado físico de Alcaraz, pero estoy tranquilo. Confío en el trabajo de recuperación. Quería ver las ATP Finals desde el lado positivo, que es que llegaban a Bolonia más rodados y que fue bonito ver a los españoles competir en Turín… Pero las cosas pasaron de otra manera.

P. ¿España sigue siendo favorita?

R. Ni tanto ni tan poco. Va a ser duro, pero somos candidatos. Es una obviedad que somos uno de los favoritos. El formato no favorece tanto al jugador individual. Se puede ganar la Davis con un tenista potente en single y un dobletes fuerte. Nosotros el año pasado no éramos favoritos y estuvimos a punto de ganar el torneo. Este año tenemos buenos individuales y buenos doblistas. Si no hay más percances, somos más favoritos a ganar.

P. ¿Siente que se merece acabar con la Davis bajo el brazo?

R. No cambia mucho que sea mi última Davis. Lógicamente, me gustaría ganarla como capitán, pero estoy disfrutando con mis jugadores esta semana. Es mi última semana en la capitanía y estoy intentando disfrutar cada momento hasta el último partido que juguemos.

P. Su sucesor está dentro del equipo.

R. Marc es muy buena elección por parte de la Federación porque conoce a los jugadores y cómo funciona la Davis, ya que los últimos dos años ha estado también con nosotros y tiene muchas capacidades. Los tres años que vienen son una buena época para él porque ya conoce a los jugadores de estos años. Me alegro mucho por él; estoy convencido de que le irá bien con tenistas como Alcaraz, Mérida, Jódar, Landaluce… Es fácil trabajar con ellos porque son buenas personas. El legado es que los tenistas son honrados.

P. ¿Cuál es la faceta en la que más nota la mano de Marc López?

R. En toda la toma de decisiones y, sin duda, en cómo vemos el tenis a la hora de convocar a los jugadores, especialmente para el dobles. Él tiene mucho más conocimiento que yo y para mí es muy importante en ese aspecto. Creo que hemos hecho buenos resultados en el pasado también gracias a él. Supo ver qué parejas pueden jugar juntos y tiene una visión tenística muy parecida a la mía. Está muy capacitado. Es inteligente y tiene mucha personalidad, eso me gusta.

P. Precisamente el dobles, cuando se retire Granollers, será una cuestión a trabajar.

R. Hemos tenido la suerte de que Pedro Martínez y Jaume Munar hayan cubierto muy bien esa parte. Han jugado muy bien juntos. Es importante tenerlos ahí en la recámara. Obviamente, Granollers es insustituible. Es como Alcaraz o Nada, pero en dobles. Cuando se vaya, habrá un vacío, pero creo que Pedro y Jaume son dobles decente y que nos puede dar alegrías.

P. En enero comienza su nueva etapa. ¿Cómo tiene planificada la temporada con Ruud?

R. Tampoco me gusta mucho hablar hasta que no termine mi etapa como capitán de Copa Davis. Obviamente, es un proyecto ilusionante y claro que veo sus partidos, pero ya te digo, prefiero cerrar mi etapa como capitán de Copa Davis y cuando termine poder empezar una nueva con Ruud.

P. ¿En qué faceta del juego le puede ayudar más?

R. Estoy muy ilusionado para el año que viene, no puedo decir más porque también estoy muy enfocado en la Davis y que los protagonistas sean mis jugadores. Entiendo que me tengas que hacer estas preguntas y no lo digo como un reproche, solo faltaría. Pero quiero dejar el protagonismo a mis jugadores y no desviar la atención. También quiero hacer hincapié en el compromiso total de todos con la selección.

P. Se le relacionó con Jódar como su próximo entrenador. ¿Qué hubo de cierto en aquello?

R. No tuve contacto con Rafa Jódar para ser su entrenador, simplemente para la Copa Davis. Hablé con él y con su padre de cara a la concentración. Estoy encantado con ellos. Son buenas personas y buenos profesionales. Los conocía de antes, pero en ningún momento tuve nada más allá. No se habló de más. Ellos tampoco sabían que yo iba a dejar la Davis. Ni ellos me ofrecieron a mí nada.