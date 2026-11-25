Paseo de estar por casa el que se pegó el Barcelona en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League en Bakú. Goleó al Sabah (1-4) en un partido en el que necesitó hacer muy poco para ganar. Los de Hansi Flick realizaron una primera parte pésima y en la segunda parte estuvieron más atentos que su rival en los rechaces del portero para acribillar al cuadro de Azerbaiyán. Gordon firmó un doblete y Adeyemi y Gabriel Jesús completaron los goles blaugranas.

Un Sabah que plantó cara en la primera parte, gozando de las mejores ocasiones y perdonando tres claras con empate a cero. Llegó incluso a marcar un gol, el del honor, en el tramo final. Flick tiró de rotaciones, le salió bien, pero su equipo dio una versión muy pobre. Goleó porque su rival también lo era. Jugadores importantes como Raphinha, Pedri, Cubarsí o Eric García tuvieron muchos minutos de descanso.

Rotaciones de Flick en Bakú

Primera vez del Barcelona en Bakú y primera vez del Sabah ante el Barça. Un partido histórico, sobre todo para los locales, un club de solamente nueve años de historia. Hansi Flick decidió hacer rotaciones y metió a tres jugadores con pocos minutos en las piernas: Gavi, Balde y Gabriel Jesús.

Once inédito el del Barcelona con De Jong de nuevo como central y Koundé regresando al once titular más de un mes después. En un estadio que impresiona con 70.000 espectadores, el Olímpico de Bakú vio a un cuadro culé muy espeso en la primera mitad.

El Sabah perdona en varias ocasiones

No empezó nada bien el partido el Barcelona, igual que el pasado fin de semana. Tuvo suerte de que enfrente tenía a un equipo de un nivel mucho más bajo que muchos equipos de la Liga. Perdonó el Sabah la primera a los ocho minutos de partido. La primera clara fue de ellos con un remate a bocajarro que despejó Joan García. El portero catalán salvaba a los suyos de un bochorno.

No podía perder el Barcelona ante un rival muy inferior. Pero el inicio de partido del equipo culé con este once inédito fue pésimo. Un equipo lento en la circulación de balón, fallón en pases y transiciones, y muy flojito en defensa. Otra vez la defensa. Balde era el eslabón más débil.

Volvió a perdonar el Sabah a los 17 minutos de juego. Otra clara en un balón en el aire a la altura del punto de penalti que un jugador local mandaba a la grada. Las dos mejores del partido empezaron siendo del Sabah.

Reaccionó el Barcelona poco después (21′) con un remate de primeras de Pedri desde la frontal que obligó al portero rival a estirarse por primera vez en el partido. La primera media hora del Barça fue muy pobre. En el 26, el Sabah tuvo otra más. Mucho más clara que todas las anteriores. Una ocasión imperdonable tras un centro al área y una mala salida de Joan. El remate se topaba con el travesaño.

Si perdonas, lo pagas: gol de Gordon

No podía creer el Sabah las ocasiones que había tenido en la primera media hora de juego. Mucho más claras de lo que se podía pensar antes del duelo. Incluso para los más optimistas. Pero si perdonas ante un gran equipo, lo vas a pagar seguro. Eso pasó a los 31 minutos de juego. Gordon hizo el 0-1 tras aprovechar un rechace del portero en el área pequeña tras un centro peligroso de Adeyemi. Disparó a portería vacía y el Barça se ponía por delante a pesar de su pésima primera mitad.

El Barcelona pudo sentenciar antes del descanso, pero no lo logró. En el 33′, gol anulado a Gordon a la contra por un fuera de juego de Gabriel Jesús al inicio de la jugada. Y justo antes del descanso, buen remate de Fermín que despejaba con una buena parada el portero del Sabah.

Primera parte muy mala del Barcelona en Bakú, pero no necesitaba jugar bien para ganar a este Sabah. Con muy poco estaba por delante en el marcador. Poco más en un encuentro soporífero. Flick movió ficha en el descanso, quitó a Pedri y sacó a Olmo.

Gordon sentencia de rechace

Sentenció el partido Gordon en el minuto 51 y lo hizo otra vez de rechace. Dos goles y los dos idénticos. Centro de Adeyemi tras una buena carrera, remate de Gabriel Jesús desde el interior del área que despeja el portero del Sabah y el extremo inglés vuelve a cazar la pelota en un rebote. Le cae a sus pies y no perdona. 0-2 y partido finiquitado con muy poco.

Pudo llegar el tercero en el 54, con otro gran remate de Gordon. Y un minuto después sí llegó el 0-3. Gran jugada de Balde por el perfil zurdo, centro raso al segundo palo y remate de Adeyemi en el segundo palo, también a portería vacía. Un paseo con muchísimo partido por delante.

Gabriel Jesús se une al paseo

El partido iba camino de la paliza tras bajar los brazos un Sabah tieso en lo físico. Marcó el Barcelona el cuarto a los 59 minutos de partido. Otro gol de rechace. Otro gol de risa. Cabezazo de Koundé tras un córner, otra parada del portero, dejando la pelota muerta, y Gabriel Jesús caza el balón sobre la línea para anotar el 0-4.

¡El Sabah marca un gol histórico!

Parecía que el Sabah ya no podía más, pero sorprendió en el minuto 63 con un gol histórico para un club de solamente nueve años de historia. No servía para nada en el marcador global, pero el equipo de Bakú y su afición lo saboreaban con mucha pasión.

A la contra y tras un error de Fermín, el Sabah marcó el gol del honor (1-4). Anotó Mickels tras recortar dentro del área a Gerard Martín y engañar con su disparo a Joan. Un gol que sacaba los colores a un Barcelona muy plano en Bakú a pesar de la victoria.

Movió el banquillo del Barcelona tras el gol del Sabah. Entró Cancelo por un Balde que se fue lesionado con un golpe en el tobillo. Debutó también Campos, canterano culé, entrando por De Jong.

Pudo marcar un segundo gol el Sabah en el 70, pero volvió a estar muy errático en los últimos metros. Demasiado. Realizó un cambio más Hansi Flick en el tramo final. Le dio minutos a Raphinha por Gordon. Y la última sustitución fue Fariñas por Gavi. El Barcelona con esta victoria es cuarto clasificado en la fase liga con 12 puntos. Todo victorias excepto la derrota en París.