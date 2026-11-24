Un grupo de aficionados del Sabah insultaron al Barcelona este martes en el estadio Olímpico de Bakú durante el entrenamiento de su equipo a poco más de 24 horas del duelo contra el conjunto culé en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League.

De esta manera, la afición del Sabah ha decidido calentar este partido contra el Barcelona. Un grupo de unos 50 hinchas del cuadro local se plantó en su estadio para animar a su equipo antes del histórico partido contra el Barcelona de este miércoles (18:45 horas).

Uno de los cánticos que cantaron, y que fue grabado por el periodista Alfredo Martínez, decía claramente «puta Barça, puta Barça». Una referencia ofensiva al conjunto culé que calienta un partido que en la previa no tenía ningún aliciente para que esto sucediese.

El Sabah entrenó sobre el césped del Olímpico de Bakú antes que el Barcelona. Luego. Frenkie de Jong y Hansi Flick pasaron por la sala de prensa para atender a los medios de comunicación. Y posteriormente, el equipo azulgrana saltó a ejercitarse a 24 horas del partido de este miércoles.

Un partido histórico. Será la primera vez que el Barcelona juegue un partido de competición europea en Azerbaiyán y la primera vez que se mida a este club. El Sabah se fundó en el año 2017, hace solamente nueve años. Un club muy joven que es la primera vez que participa en esta competición.