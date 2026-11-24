El Barcelona tiene un viaje trampa esta semana en la Champions League. Viaja a Bakú, capital y núcleo comercial de Azerbaiyán, en el trayecto más largo que ha recorrido la entidad azulgrana en todas las competiciones europeas. Casi 8.000 kilómetros entre ida y vuelta, cinco horas de vuelo por cada trayecto, cuatro días inmersos en este viaje y una diferencia horaria de tres horas. Todo ello sin Lamine Yamal. Una trampa a la vuelta de la esquina, a pesar de que el Sabah sea la cenicienta de la competición.

Nunca antes el Barcelona había viajado tan lejos en la Champions o en otras competiciones europeas. Lo hará esta semana. Su récord estaba marcado en los 3.725 kilómetros por trayecto a la región de Kazán, en Rusia. Este viaje a Bakú le supera con 3.970 kilómetros por trayecto. Casi 8.000 kilómetros entre ida y vuelta.

En otras ocasiones, el Barcelona ha tenido que viajar a Israel o Moscú en competiciones europeas, con trayectos de más de 3.000 kilómetros. Pero este viaje a Bakú es el más largo de todos. Un viaje que para el Barça empezó el pasado lunes, volando a la capital de Azerbaiyán. Estarán casi tres días completos en la ciudad. Llegarán el jueves de madrugada si parten tras el partido.

Una trampa para el Barça

Un viaje trampa para el Barcelona que también tendrá diferencia horaria. Son tres horas más en Bakú. El partido en España se jugará a las 18:45 horas, pero en el Estadio Olímpico de Bakú serán las 21:45 horas. Un cambio horario que, junto al viento y el frío que hace en este país en este momento del año, puede hacer mella en el conjunto culé.

Es cierto que el nivel del Sabah, comparado con el del Barcelona, está a años luz. Es la cenicienta de la competición, un club fundado hace nueve años y que disputa la Champions League por primera vez en la historia. Un equipo sin estrellas ni jugadores conocidos mundialmente. Pero son este tipo de partidos en Europa los que siempre son más peligrosos. Una relajación, más el cansancio, y la sorpresa puede ser rotunda. Un Barça que ya sabe lo que es complicarse la vida en este tipo de viajes, como le pasó contra el Rubin Kazan.

Todo ello sin Lamine Yamal. Con unas leves molestias en el tobillo, el Barcelona optó por que se quedase en casa y no viajase a Bakú. La mejor decisión, evitando que su estrella se coma estos 8.000 kilómetros después de la tralla que lleva en las piernas entre club y selección.