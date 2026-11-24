Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Olímpico de Bakú ante los medios de comunicación para analizar el partido de la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League que el Barcelona disputa este miércoles contra el Sabah en la capital de Azerbaiyán.

«El Sabah es un equipo al que le encanta jugar bien al fútbol. Para mí, lo más importante es tomar las decisiones apropiadas. Que nos lo tomemos muy en serio, es la Champions», comenzó señalando el entrenador del Barcelona.

«Hemos jugado sin Lamine en el pasado, es muy importante para nosotros. Teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo a largo plazo, hemos decidido que no viajará por precaución», señaló Flick sobre la decisión de dejar sin viajar a Lamine Yamal.

«Este partido es como todos. Mañana puede haber cambios, rotaciones, por el momento de la temporada, porque tenemos nueve partidos en cuatro semanas y, claro, hay que gestionar la plantilla y es importante que otros jugadores tengan minutos», señaló sobre posibles rotaciones.

«Lo que más me gusta de Frenkie, es que en las últimas semanas, me dijo: ‘si me necesitas, puedo jugar de central, lateral…’ y que estaba listo para lo que sea. Esto sí que es un jugador de equipo. Sabemos que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, por su calidad. Yo lo veo ahí. Pero en este momento, vamos a ver dónde juega», dijo el entrenador culé sobre la charla que tuvo con De Jong.

Sobre Cubarsí: «Puede jugar si está listo. Normalmente, he intentado gestionar que esté lo más en forma posible. Si podemos gestionar el equipo sin él mañana, lo vamos a hacer. Si podemos hacer que descanse, lo haremos».

«Somos el Barça, no creo que sea difícil motivar a mis jugadores. El Sabah juega la Champions por primera vez y eso es porque tiene nivel de Champions. Les encanta jugarla. Van a estar al cien por cien y tenemos que tener la misma mentalidad», añadió Hansi Flick ante los medios.

Flick insiste con Hernández Hernández: «Había muchas emociones a flor de piel ante el Villarreal, en el banquillo y en el campo. Lo vistéis. Era muy importante remontar el partido. Pensamos que no estuvo acertado el árbitro y no fue una gran actuación del árbitro. El Comité de Árbitros tiene que analizarlo, verlo, intento ayudarlos. Pero deben entender nuestras quejas y las comunicaciones que intentamos darles. Si haces tu trabajo bien, esto no pasaría. En otras ocasiones, la comunicación ha sido la misma y ha sido diferente. Lo que se dio no fue bueno. Espero que estas cosas se mejoren y tenemos que ver cómo los jugadores gestionan sus emociones. No fue una situación agradable la expulsión de Fermín».

Sobre los lanzamientos de penaltis: «No he hablado con ellos. No hemos tenido que hablarlo, no se dará esa situación. Son situaciones de las que tenemos que aprender, pero debe pasar. Los jugadores fallan penaltis, esto es fútbol. Lo más importante para mí es que, después de la primera parte, esto no funcionó. Salimos con un hambre muy grande, con mucha intensidad, y eso es lo que quiero de mi equipo y estoy contento con el trabajo que se hizo».