La recta final de la campaña electoral del 29-N ha dejado un nuevo episodio polémico en los platós de televisión, esta vez a cuenta de las palabras del escritor y tertuliano sanchista Benjamín Prado. Durante su intervención en el programa La Sexta Xplica, presentado por José Yélamo, el colaborador recurrió al atentado terrorista que sufrió José María Aznar en 1995 para descalificar personalmente al ex presidente del Gobierno tras las críticas que éste había vertido contra la gestión de Pedro Sánchez en el Ejecutivo.

«Y luego dicen que no le dejó secuelas a Aznar la bomba que le pusieron debajo del coche. Vaya si le dejó», afirmó en directo Prado. Con este comentario, el tertuliano pretendía cuestionar la lucidez y la credibilidad del ex mandatario, y utilizó para ello un ataque de la banda terrorista ETA en el que Aznar estuvo a punto de perder la vida y con el que mataron a una vecina de Madrid.

El ataque de Benjamín Prado se produjo como réplica a la intervención que José María Aznar había protagonizado el sábado 21 de noviembre en un acto electoral del Partido Popular. En aquel mitin, el ex presidente lanzó una severa advertencia sobre las consecuencias institucionales que, a su juicio, tendría una reelección de Pedro Sánchez el 29-N.

Aznar sostuvo que el líder socialista «demolerá» la Constitución y acabará por conceder el «reconocimiento nacional» a las formaciones independentistas de las que depende su continuidad en La Moncloa, que han sido sus socios de legislatura. Según el análisis del ex jefe del Ejecutivo, los pactos alcanzados por Sánchez en 2023 -entre los que citó la ley de amnistía y los acuerdos con EH Bildu- han dejado al Gobierno sin más salida política que avanzar hacia el «desmontaje total» de la Carta Magna y de la unidad histórica de España, un escenario que, alertó, pondría en grave riesgo la convivencia entre los españoles.

Ante estas palabras en defensa del marco constitucional de 1978, Prado no se limitó a rebatir los argumentos políticos de Aznar, sino que deslizó que su discurso es fruto de supuestas secuelas psicológicas derivadas del atentado terrorista, además de acusarle de «mentir».

El golpe bajo de Benjamín Prado remite directamente a uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de la democracia española. Ocurrió la mañana del 19 de abril de 1995, alrededor de las 8:05 horas, cuando José María Aznar ejercía como presidente del Partido Popular y líder de la oposición.

Aquel día, Aznar salió de su domicilio rumbo a la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, a bordo de un vehículo oficial Audi A8 Quattro blindado, junto a su conductor y su equipo de escoltas. Al circular por la calle de José Silva, en el barrio de Arturo Soria, un comando de ETA accionó a distancia un coche bomba estacionado en un punto del recorrido. El vehículo estaba cargado con más de 40 kilos de explosivos y abundante tornillería a modo de metralla con el que pretendían asesinar al popular.

La deflagración fue de una violencia extrema y llegó a escucharse a cuatro kilómetros de distancia. El automóvil en el que viajaba Aznar, de unas dos toneladas de peso, quedó destrozado en su parte delantera y acribillado por decenas de impactos de metralla, pero la combinación del potente blindaje del coche, la pericia del chófer y apenas unas décimas de segundo evitaron que la explosión resultara mortal para el dirigente popular y sus acompañantes.

Tras recuperar el conocimiento entre el humo y los cristales rotos, el propio Aznar relató posteriormente que su primer instinto fue palparse para comprobar si estaba entero. Fue trasladado de urgencia a la clínica Belén, donde los médicos certificaron que había sufrido rasguños leves y un corte en la mejilla, tras salvar la vida prácticamente de milagro. Los terroristas, por su parte, huyeron en otro turismo que abandonaron minutos más tarde cerca de la estación de Chamartín y que también hicieron estallar a las nueve de la mañana para borrar cualquier rastro.

Aunque José María Aznar logró sobrevivir al ataque, la onda expansiva provocó una auténtica devastación en la calle de José Silva. Quince personas resultaron heridas de diversa consideración y numerosos vehículos e inmuebles de la zona sufrieron graves daños materiales.

La peor parte se la llevó Margarita González Mansilla, una vecina de 69 años cuya vivienda, situada justo frente al lugar donde los terroristas habían aparcado el coche bomba, se derrumbó por completo a causa de la explosión. Sepultada bajo los escombros de su propia casa, fue rescatada y reanimada por los servicios de emergencia del SAMUR, pero permaneció en estado de coma en el Hospital Ramón y Cajal hasta que falleció tres meses después a consecuencia de las gravísimas heridas sufridas. En noviembre de 2024, el propio Aznar participó en el acto de descubrimiento de una placa en su memoria en el punto exacto donde ETA la mató.