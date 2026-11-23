Mucho antes de conducir las tertulias políticas de los sábados en laSexta y de protagonizar entrevistas complacientes a figuras políticas como José Bono, José Yélamo vivió en 2008 uno de los momentos más virales e incómodos de la televisión española durante su etapa como reportero en España Directo (La 1).

El episodio ocurrió durante una conexión en directo en la que el periodista gaditano explicaba a la audiencia el funcionamiento de unas tiras reactivas capaces de detectar el consumo reciente de sustancias como cocaína, cannabis o anfetaminas a través del sudor, frotando la muestra por la axila. En medio de la explicación, la presentadora del espacio, Pilar García Muñiz, le lanzó una propuesta inesperada: someterse él mismo a la prueba en vivo a modo de ejemplo.

La reacción de Yélamo fue inmediata. El reportero se quedó visiblemente sorprendido, en silencio y titubeando durante varios segundos ante la insistencia de la presentadora desde el plató. «¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacer este test en vivo?», le preguntó a su compañero, que se quedó en estado de shock durante varios segundos. La reacción de la presentadora no tiene desperdicio. «Le he pillado, le he dejado sorprendidísimo», dijo en directo.

Después de dudar, accedió a someterse a la prueba, que resultó negativa. Años después, ya consolidado en laSexta —donde comenzó sustituyendo a Iñaki López antes de asumir la conducción de los debates de los sábados—, el propio Yélamo reconoció el malestar que le generó aquella emisión.

En enero de 2022, coincidiendo con la visita de Ángel Martín al plató de laSexta Noche, ambos recordaron entre bromas el incidente. «En aquel momento lo llevé muy mal… pero mira dónde hemos llegado a pesar de ti», le comentó el periodista al cómico, después de haber ironizado en el pasado sobre aquel apuro asegurando que aprendió que «no se puede ir directo del after a trabajar».