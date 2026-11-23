La plataforma digital Corrupcion Censal puesta en marcha el pasado viernes con el objetivo de recopilar y documentar denuncias ciudadanas sobre posibles anomalías en el censo y en los procesos electorales en España, está sufriendo continuos intentos de bloqueo y ciberataques desde su estreno, según ha podido saber OKDIARIO.

El proyecto se presenta formalmente como una iniciativa de Sociedad Civil Española —una plataforma que agrupa a más de un centenar de asociaciones cívicas— y desde su lanzamiento la web ha contabilizado cerca de 3.400 incidencias únicas. Esta cifra combina los reportes enviados directamente por los ciudadanos —a quienes se pide acreditar los hechos mediante fotografías de tarjetas censales, capturas de consulta o resguardos de reclamación previamente anonimizados— con el rastreo realizado en redes sociales y medios de comunicación.

Entre las anomalías reportadas figuran tarjetas censales duplicadas o a nombre de personas desconocidas, antiguos propietarios o fallecidos empadronados en un mismo domicilio, así como exclusiones injustificadas del censo, errores en los datos personales, cambios de colegio electoral sin aviso previo y diversas trabas en la tramitación del voto por correo y el voto exterior (CERA).

La operativa del portal se ha visto afectada por caídas y problemas de acceso reportados por usuarios desde distintos puntos de España y desde Estados Unidos. La página «sufre intentos constantes para ser tumbada» y asegura que los registros técnicos han detectado una monitorización diaria y prolongada —de más de una hora por sesión— procedente de «direcciones IP ubicadas en Rusia e Irán, lo que obliga al equipo técnico a bloquear accesos de manera continua para mantener el servicio activo», denuncian sus responsables a OKDIARIO.

Mapeo por provincias y traslado a instituciones

Además de operar como repositorio ciudadano, corrupcioncensal.org integra mapas interactivos por provincias y municipios que cruzan el volumen de avisos con las circunscripciones donde el reparto de escaños resulta más disputado, destacando territorios como Madrid, Sevilla o Asturias entre los puntos con mayor número de registros.

Desde la organización explican que el propósito de la herramienta es elaborar informes estadísticos y trasladar las evidencias verificadas a los medios de comunicación, a los organismos competentes y a las formaciones políticas para que, si se constata algún patrón irregular, puedan emprender las acciones legales o judiciales pertinentes.