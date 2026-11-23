Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de robos con violencia. Para perpetrar sus golpes, sus integrantes utilizaban armas de fuego y elementos propios de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La operación se ha saldado con la detención de cuatro varones de origen marroquí y de edades comprendidas entre los 22 y los 48 años, por su presunta participación en los delitos de robo con violencia o intimidación, sustracción de vehículo a motor y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido entregadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de los detenidos. El momento de las detenciones es el que muestra el vídeo que ilustra esta información.

La investigación policial había arrancado el pasado 19 de septiembre, después de que varios individuos asaltasen un camión de transporte en el término de Crevillente, en Alicante.

Los asaltantes se desplazaban en dos vehículos. Y empleaban chalecos y luces estraboscópicas de apariencia policial para hacerse pasar por agentes y confundir a la víctima, a la que según las fuerzas de seguridad intimidaron hasta hacerse con el vehículo. Según las fuerzas de seguridad, el camión fue más tarde abandonado en plena vía pública tras quedarse sin combustible.

La investigación permitió descubrir un lugar apartado del núcleo urbano de Crevillente, que los sospechosos utilizaban como escondite para guardar los vehículos y efectos empleados en sus actividades delictivas.

El posterior registro de la citada vivienda permitió la detención de los cuatro sospechosos. También fueron intervenidos uno de los vehículos sustraídos, diversos equipos de transmisiones, inhibidores de frecuencia y un total de 1.200 euros en efectivo.

Además, los agentes localizaron el escondite donde guardaban las armas e intervinieron tres armas de fuego, una de ellas simulada, un cargador de arma larga y diversas prendas de uniformidad policial.