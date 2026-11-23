Lamine Yamal no tuvo su mejor día ante el Villarreal. Además, se acaba de confirmar su parte médico y será baja en Champions por unas molestias en su tobillo derecho. El extremo provocó un penalti que señaló Hernández Hernández con la ayuda del VAR. Raphinha dejó clara su postura y cogió el balón para lanzar, pero el español habló con él y el brasileño terminó cediendo. Finalmente, el balón acabó en el palo y salió por línea fondo.

La acción no ha llegado a más, ya que el Barcelona consiguió remontar en la segunda parte. Sin embargo, el fallo en la pena máxima con 0-2 abajo en el minuto 20 podría haberle costado muy caro a los de Hansi Flick. Además, esta deliberación justo antes del lanzamiento pone sobre la mesa un debate sobre quién debe asumir la responsabilidad en el equipo.

⁉️ ¿Quién tiene que tirar 𝙡𝙤𝙨 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙡𝙩𝙞𝙨 en el FC Barcelona? La conversación entre 𝙇𝙖𝙢𝙞𝙣𝙚 𝙮 𝙍𝙖𝙥𝙝𝙞𝙣𝙝𝙖 antes de tirar la pena máxima. #ElPost #LALIGAenDAZN https://t.co/4ROgeHivjd — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2026

Ambos futbolistas son especialistas, aunque Raphinha está por delante en las estadísticas. Desde su llegada al club, el brasileño ha lanzado un total de 13 penaltis y no ha fallado ninguno, una efectividad del 100%. Por su parte, Yamal ha tirado en 10 ocasiones, con siete aciertos y tres errores, lo que supone un 70% de conversión desde los once metros.

La parte positiva para los dos jugadores es que la conversación fue sosegada. Pese a que se percibía cierta tensión, el ex del Leeds dió su brazo a torcer y cedió el tiro sin hacer un espectáculo. La siguiente ocasión será determinante para ver si este último fallo deja al de Porto Alegre como el responsable indiscutible.

Lamine se lesionó después de fallar el penalti

El Barcelona ha publicado este lunes el parte médico del futbolista, aunque no se trata de una baja notoria: «El jugador del primer equipo Lamine Yamal está experimentando una leve molestia en su tobillo derecho. Como medida de precaución, se perderá el partido contra el Sabah y se espera que esté disponible para el partido del próximo domingo contra el Deportivo».