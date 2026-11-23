Hace seis meses y dos días comenzaba el sueño de la segunda estrella. El seleccionador, Luis de la Fuente, daba a conocer en un lugar emblemático del centro de Madrid su lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los que el 19 de julio alzaron la segunda Copa del Mundo de fútbol de nuestro país. 182 días después, el gran artífice del éxito regresaba al Espacio Movistar para presentar el cómic ‘Érase una vez en América’, en el que la agencia de representación Gersh recoge la intrahistoria y las anécdotas de la hazaña de la selección española. Este viernes 27 de septiembre verá la luz.

De la Fuente, partícipe de la presentación, empezaba rememorando aquel 21 de mayo, día en el que el rey Felipe VI, junto a trabajadores de distintos sectores, anunciaba la lista de futbolistas que dos meses después se proclamaron campeones del mundo en Nueva York. «Aquí empezó ese camino que nos trajo hasta la edición de este cómic. Nunca pensé que se podía contar así nuestra historia», dijo el seleccionador.

«Indudablemente, creo que la viñeta es la del comienzo. Esto comenzó hace muchísimo tiempo. No es sólo un producto de la concentración ni de la preparación. Viene de años atrás. Surgió de una idea y un sueño que los jugadores han logrado todavía mejor. Lo más importante está reflejado tanto aquí como en las imágenes que han ido saliendo. Hay cosas que quedan para nosotros, que serían los preparativos de estas situaciones del cómic o de las que veremos en un futuro documental. Tendríamos que haber hecho muchos tomos. Otras muchas cosas se han olvidado, bien olvidadas. A veces es mejor olvidar», añadió De la Fuente.

«Estamos muy ilusionados con ese partido. Queda tiempo para prepararlo y darle muchas vueltas. Hay algo que queda del Mundial y que lo preparamos con un mensaje que seguro lo utilizaremos de nuevo: nos vamos a enfrentar a una grandísima selección, pero se van a enfrentar al mejor equipo del mundo. Así comenzaremos a prepararlo. Somos conscientes de que enfrente tenemos una grandísima selección con grandes jugadores», comentó acerca del enfrentamiento con Francia en cuartos de final de la Liga de Naciones.

De la Fuente también habló de la reciente lesión de Lamine Yamal con el Barcelona a raíz de los problemas físicos con los que llegó al Mundial. «La prioridad es la salud del futbolista, del deportista. Lo cuidamos hasta la última letra. Somos extremadamente sensibles en cuidar al futbolista. Sabemos que ellos tienen que asumir un riesgo. Algunos venían con inconvenientes, pero teníamos el tiempo suficiente para recuperarlos. Simplemente, reflejo y constato una realidad. Fueron muy importantes. Mikel Merino, decisivo. Era lo que esperábamos de ellos en una competición tan corta. Celebramos que fuera así porque el resultado es el que es. Espero que se recupere pronto. Lamine es un gran profesional. Son profesionales que lidian con mucha presión y tienen que superarlo», afirmó.