El FC Barcelona consiguió salvar el encuentro frente al Villarreal en el Camp Nou tras una remontada en poco más de 10 minutos. Sin embargo, los de Inigo Pérez no se quedaron contentos con el arbitraje recibido. Una de las acciones que pudieron cambiar el encuentro fue un penalti señalado sobre Lamine Yamal en el minuto 19, cuando los blaugranas perdían 0-2. Hernández Hernández no señaló nada en directo, pero el VAR le llamó para revisar la acción y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desvelado la conversación del colegiado antes de señalar la pena máxima.

La jugada estaba al límite pero parecía clara, ya que Oluwaseyi estira la pierna hacia atrás con un gesto extraño y el atacante va al suelo. El responsable del VAR, Guillermo Cuadra Fernández, consideró que había un error manifiesto: «Alex, te recomiendo un on-field review para que valores un potencial penalti, observo que el jugador saca la pierna hacia afuera».

🗣 AUDIO REVISIÓN VAR 🗓 Jornada 13 | Primera División ⚽ @FCBarcelona_es 🆚 @VillarrealCF | 19’ #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/Ps7rIDI0Zb — RFEF (@rfef) November 22, 2026

Hernández Hernández no tuvo dudas al acudir al monitor: «Vale, vale, perfecto. Correcto, sí, hace un gesto que es punible, correcto. Déjame ver una con close up, porfa, para ver el ángulo, toda la acción desde una perspectiva amplia. Close up o main, el contacto está claro».

El trencilla insistió en que le pusieran la acción algo más despacio. Después de analizar la entrada desde varias tomas señaló la pena máxima: «Vale, perfecto, el movimiento del defensa es punible. Yo pensé que se le había quedado la pierna atrás, pero él hace el gesto y lo convierte en punible. Penalti sin tarjeta».

Lamine Yamal no aprovechó el penalti

El extremó falló desde los once metros. El remate cruzado tocó en el poste y salió por línea de fondo, sin dar opción a rebote. Los de Hansi Flick salieron dormidos y recibieron dos tantos de Buchanan y Oluwaseyi en los primeros siete minutos. La remontada también se confirmó en un periodo muy reducido, con tres goles de Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro en propia puerta.