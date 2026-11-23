La preocupación por el estado de salud de Raphael ha dado paso a la tranquilidad después de que el artista haya recibido el alta hospitalaria y haya regresado a Madrid. El cantante, que tuvo que cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado en el Coliseum de La Coruña tras encontrarse indispuesto, ya se encuentra en su domicilio de Boadilla del Monte. Ha sido su mujer, Natalia Figueroa, quien ha querido tranquilizar sobre su evolución y ofrecer nuevos detalles de cómo se encuentra el intérprete después de unas horas de incertidumbre. «Está bien y ya está en casa», ha asegurado, dejando claro que el episodio ha quedado controlado y que el artista está siguiendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

El susto comenzó pocas horas antes de que Raphael tuviera que subirse al escenario para continuar con su gira Raphaelísimo. El cantante comunicó a su equipo que no se encontraba bien y fue atendido inicialmente por los servicios médicos del propio recinto. Después de realizarle las primeras pruebas, los sanitarios consideraron oportuno trasladarlo en ambulancia al Hospital Quirón de La Coruña, donde permaneció ingresado en observación durante la noche. Según las informaciones publicadas sobre el episodio, sufrió taquicardias, una insuficiencia respiratoria y una subida de tensión, un cuadro que llevó a los médicos a extremar las precauciones antes de permitirle regresar a casa. La decisión de acudir al hospital fue inmediata y contó con el respaldo del entorno del artista, que no dudó en priorizar su salud frente a los compromisos profesionales.

Una vez realizadas las correspondientes valoraciones, los profesionales sanitarios determinaron que podía recibir el alta este domingo por la mañana. Antes de emprender el viaje de regreso a Madrid, Raphael pasó por la consulta de su médico de cabecera, que volvió a examinarlo. El trayecto desde Galicia lo realizó por carretera y acompañado por miembros de su equipo, mientras sus familiares permanecían pendientes de cualquier novedad sobre su evolución. A su llegada a su residencia de Boadilla del Monte, el cantante se encontró con Natalia Figueroa y varios de sus hijos y nietos, que estaban esperándole después de las horas de preocupación. Raphael prefirió no detenerse para hablar con los periodistas que aguardaban a las puertas de la vivienda, aunque sí tuvo un gesto con ellos: bajó la ventanilla del coche y saludó sonriente. Una imagen que contribuyó a transmitir cierta tranquilidad después de la alarma generada por su ingreso hospitalario.

Ha sido precisamente Natalia Figueroa quien ha querido poner el foco en la importancia de haber actuado con rapidez y de seguir las indicaciones médicas. La periodista y esposa del cantante ha recordado que su marido siempre ha sido especialmente disciplinado cuando se trata de su salud. «Raphael ha sido siempre una persona que cuando se ha sentido mal ha acatado todo lo que le decían sus doctores. Nunca ha puesto en entredicho lo que le han recomendado sus doctores», ha explicado a Vanitatis. Y ha añadido, sobre su situación actual: «Ha hecho el viaje en coche. Está bien y ya está en casa». Unas palabras con las que también ha querido despejar las dudas sobre cómo se ha organizado el regreso del artista y cuál es el seguimiento que está recibiendo después de este episodio.

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Los hijos de Raphael también tranquilizan sobre su estado de salud

Además de Natalia Figueroa, los hijos del cantante también han querido trasladar un mensaje de tranquilidad. Manuel Martos ha confirmado que su padre se encuentra bien y que mantiene intactas las ganas de continuar con sus compromisos profesionales. «En cuanto tuvo un desajuste tomó la decisión de ir al hospital. Está bien, animado y con ganas de seguir con su gira», ha explicado ante los medios de comunicación. Por su parte, Alejandra Martos también ha atendido a la prensa para aclarar algunas de las informaciones que habían circulado tras conocerse el ingreso hospitalario. Entre otras cuestiones, ha desmentido que Raphael hubiera solicitado el alta por su cuenta y ha insistido en que el artista está fuera de peligro. La familia ha permanecido muy pendiente de él durante todo el proceso, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes médicos que han marcado algunos episodios de su vida.

No es la primera vez que la salud del intérprete de Yo soy aquel genera preocupación. En 2003, Raphael se sometió a un trasplante de hígado en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, centro en el que ha continuado recibiendo atención médica a lo largo de los años. También fue allí donde fue atendido después del accidente cardiovascular que sufrió en diciembre de 2024, cuando participaba en la grabación del programa La Revuelta, presentado por David Broncano. Aquel episodio obligó al cantante a permanecer ingresado y supuso un importante contratiempo en su agenda profesional. Desde entonces, su recuperación y su regreso a los escenarios han estado acompañados de un seguimiento médico, con controles y valoraciones de los especialistas que conocen su historial.

Raphael mantiene sus próximos conciertos

Por ahora, la intención del cantante es continuar con los compromisos que tiene previstos para las próximas semanas. La próxima actuación de Raphael está programada para el 28 de noviembre en Málaga, aunque su presencia dependerá de la evolución de su estado de salud y de lo que recomienden sus médicos. Después, el artista tiene otros compromisos el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y el 12 de diciembre en Granada. El broche final de esta etapa de su gira Raphaelísimo llegará el 19 de diciembre en Madrid, con un concierto programado en el Movistar Arena. De momento, según la información trasladada por Natalia Figueroa, no hay cambios previstos en estas fechas, aunque la última palabra la tendrán los profesionales sanitarios que están siguiendo su evolución.