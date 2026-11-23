Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en 2025 había 15.171.569 animales de compañía en España, de los cuales 7.562.893 eran perros, aproximadamente la mitad del total, mientras que los gatos alcanzaban los 5.619.967 ejemplares, cerca del 37%. Los 1.988.708 restantes correspondían a otras especies, como conejos, aves, reptiles y tortugas, que representaban alrededor del 13%. Por comunidades autónomas, Andalucía ocupa el primer puesto, con 3,3 millones, seguida de Cataluña, con casi 2 millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones, y la Comunidad Valenciana, con 1,5 millones.

De los 285.000 animales abandonados en 2025, 169.000 fueron perros y 116.000 gatos, según recoge el informe «Él nunca lo haría», elaborado por la Fundación Affinity. Estos datos sitúan a España como el país europeo con mayor abandono de animales. Entre las principales causas, las protectoras señalan las camadas no deseadas (15%), la pérdida de interés por el animal (14%), los cambios de domicilio (12%), el final de la temporada de caza (10%) y los problemas de comportamiento (10%).

¿A los gatos les gusta el contacto físico?

Encontrarse con un gato por la calle suele despertar simpatía y ganas de acariciarlo, pero hay que tener en cuenta que no todos los felinos aceptan de buen grado el contacto con personas desconocidas. Mientras algunos se muestran sociables, otros pueden sentirse intimidados y asustados. En este contexto, especialistas de Alley Cat Allie recuerdan que la actitud de cada animal está condicionada por sus experiencias previas. Por ello, recomiendan fijarse en un concepto denominado «barrera táctil», que ayuda a entender si un gato está preparado para un acercamiento, por el contrario, prefiere mantener las distancias.

«Cuando decimos que un gato está socializado , nos referimos a que está acostumbrado a la compañía humana y la disfruta. Socializar a un gato implica acostumbrarlo gradualmente al contacto humano, a los espacios habitados por humanos y a las imágenes, olores y sonidos humanos. Es un proceso influenciado por muchos factores de la vida del gato y que requiere tiempo y dedicación por parte de personas compasivas», explica Alley Cat Allies.

Socialización

Los gatos aprenden a relacionarse con su entorno observando a otros ejemplares y adquiriendo experiencia. Del mismo modo, el contacto con las personas es fundamental para que puedan convivir con ellas en armonía.

Cuando un gato nunca ha tenido contacto con personas, suele sentirse mucho más seguro dentro de una colonia formada por otros felinos. En estos casos, lo más probable es que la presencia humana le provoque miedo. Algunas de las señales que indican que el animal prefiere mantener las distancias son: orejas hacia atrás, pupilas dilatadas, cola pegada al cuerpo, bufidos y gruñidos. Asimismo, puede hacer los movimientos bruscos y evitar el contacto visual.

Sin embargo, cabe recordar que cada gato tiene su propia personalidad y, por ende, no todos reaccionan de la misma manera ni se relacionan igual con las personas. Por eso, la socialización debe entenderse como un proceso en el que existen diferentes grados de adaptación al contacto humano.

‘Barrera táctil’

Una de las formas más sencillas de diferenciar a un gato sociable de otro que no está acostumbrado a las personas es observar si permite que lo toquen. Para explicar esta diferencia se utiliza el concepto de «barrera táctil», una línea imaginaria que separa a los felinos que aceptan el contacto físico de aquellos que prefieren evitarlo.

Este término se atribuye a Joan Miller, reconocida especialista en comportamiento y bienestar felino. Así, los animales que se encuentran dentro de la barrera táctil suelen mostrarse más sociables y disfrutan de las caricias y la proximidad de las personas. En cambio, los que permanecen fuera de ella están menos acostumbrados al contacto humano y, por lo general, prefieren mantener las distancias.

Gatos salvajes, callejeros y domésticos

Dentro de los distintos grados de socialización felina, existen tres categorías principales: gatos salvajes, callejeros y domésticos.

Un gato salvaje es aquel que no ha socializado con personas o que ha perdido prácticamente todo el contacto con ellas. Por lo general, siente miedo ante la presencia humana y difícilmente se adaptará a una vida como animal de compañía. Sin embargo, las crías pueden encontrar una familia adoptiva si reciben contacto positivo durante las primeras semanas de vida.

Por otro lado, un gato callejero es aquel que ha vivido en un hogar y ha estado acostumbrado al contacto con personas, pero que por alguna circunstancia ha acabado viviendo en la calle. A diferencia de los salvajes, estos felinos suelen conservar cierto grado de socialización y pueden aceptar las caricias o acercarse en busca de atención.

Un gato doméstico es aquel que está acostumbrado positivamente a n las personas y se siente cómodo en su presencia. Generalmente, viven en interiores y dependen de sus cuidadores para recibir alimento, protección y los cuidados necesarios.

El experto en comportamiento felino John Bradshaw afirma que «los gatos aún conservan tres de sus cuatro patas firmemente arraigadas a la naturaleza, y en tan solo unas pocas generaciones pueden volver fácilmente al estilo de vida independiente que era patrimonio exclusivo de sus antepasados ​​hace unos 10.000 años».