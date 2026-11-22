Los perros de tamaño pequeño tienen un aspecto adorable y un carácter aparentemente divertido, pero detrás de algunos de sus comportamientos más habituales puede haber algo que conviene observar con atención. Uno de ellos son los ladridos constantes, una conducta que suele interpretarse como una simple muestra de nerviosismo. Sin embargo, los educadores caninos recuerdan que ladrar es una forma natural de comunicación y que no siempre es un intento de llamar la atención por parte del animal. En ocasiones, puede estar relacionado con el miedo, la inseguridad y la frustración.

Según advierten los expertos, existe cierta tendencia a restar importancia a los problemas de comportamiento de los perros pequeños. Como sus ladridos suelen resultar menos intimidantes que los de un perro grande, hay quienes los toleran o incluso los consideran una parte de su personalidad. No obstante, uno de los motivos más habituales es el miedo; en estos casos, el animal no está tratando de imponerse, sino que intenta mantener alejado aquello que considera una amenaza. Puede suceder cuando se acerca alguien desconocido o escucha un ruido inesperado en casa, por ejemplo. También puede ocurrir durante los paseos, especialmente si se encuentra con estímulos que no sabe cómo gestionar.

¿Por qué ladran los perros pequeños?

«El ladrido de un perro puede variar enormemente según la raza y el tamaño. Los perros de razas grandes tienden a tener ladridos más profundos, mientras que los cachorros pequeños pueden emitir ladridos más agudos. Sin embargo, lo que es común en todos los perros es que ladran cuando detectan algo importante, como un ruido desconocido, algo en el exterior o simplemente para llamar tu atención.

Originalmente, los ladridos de los perros eran una función de alerta, pero con el tiempo han aprendido que esta es una excelente manera de comunicarse con sus humanos. Además, el tono del ladrido puede proporcionar información sobre el estado emocional de tu perro. Los ladridos graves pueden indicar que tu perro se siente protector o está respondiendo a un posible peligro, mientras que los ladridos agudos pueden sugerir que tu perro está ansioso o incómodo», explica la Residencia Canina El Mas.

«El ladrido es una forma de comunicar una emoción básicamente. No es una forma de comunicación activa, como sí lo es el habla», explica Sonia Losada, profesora del curso profesional de Educación Canina y Adiestramiento de la Escuela de Oficios de Cataluña.

Según explica, los perros suelen ladrar como consecuencia de emociones intensas y, para ilustrarlo, pone como ejemplo lo que sucede en las perreras, donde los animales están expuestos a situaciones de estrés. «Es un lugar donde tienen mucho estrés y por eso siempre hay millones de ladridos. Cuando más estresado está un perro, más ladra».

Losada también recuerda que los perros tienen distintas formas de vocalización, cada una relacionada con determinados estados emocionales y niveles de intensidad. «De hecho, en perros se han visto varios tipos de vocalización: el lloriqueo, el aullido, el gruñido y el ladrido, cada una establecida por diferentes emociones y grados de las mismas. Por ejemplo, un perro puede lloriquear o aullar, ambos muestras llanto, pero la segunda es más intensa que la otra», explica.

Asimismo, hay que tener en cuenta factores como la edad y la raza, ya que pueden influir en la manera en la que se manifiestan estas vocalizaciones. «Pero ninguno utiliza el ladrido como forma de comunicarse con nosotros u otro perro, aunque sí que se contagia. Como animales sociables que son, empatizan con las emociones de otros perros y ladran cuando ladran otros», reconoce.

Ahora bien, si los ladridos no sirven para comunicarse entre ellos, ¿por qué es tan habitual que dos perros se ladren cuando se encuentran? De acuerdo con Losada, existen dos motivos principales: el miedo y la ansiedad social. «El primero equivaldría a un ‘no te acerques’ y es habitual en perros reactivos; mientras que el otro se da cuando el perro lleva un periodo de no acercarse a otros perros y es como si dijera «acércate por favor»», detalla.

Para diferenciar ambas situaciones, la educadora recomienda prestar atención al tono y a la intensidad de los ladridos, así como al resto del lenguaje corporal. «Los diferenciamos porque el ladrido de miedo es más grave y suele ir acompañado de algún gruñido, mientras el de ansiedad es mucho más agudo, aunque siempre teniendo en cuenta el volumen de la caja torácica de nuestro perro, ya que el ladrido por miedo de un Chihuahua siempre va a sonarnos agudo»

En función de cuál sea el origen de la reacción, también hay que actuar de una manera u otra. Cuando el perro ladra por miedo, lo más importante es evitar que se sienta acorralado. Mientras, cuando los ladridos responden a la ansiedad social y el perro está intentando acercarse a otro ejemplar, en lugar de alejarlo automáticamente, Losada recomienda favorecer los encuentros cuando ambos estén tranquilos y no ladren.