La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cuenta un caso que, según dice, se ha conocido hace poco.

Un usuario encargó a su asistente de inteligencia artificial que vendiera un objeto. Pulsó «permitir siempre», convencido de que el agente le pediría permiso antes de aceptar una oferta. No fue así: cerró el trato, dio su dirección al comprador y este se presentó en su casa sin que él supiera que había una cita.

La agencia lo recoge en una nota de prensa. Lo usa para explicar que los riesgos de los agentes de IA no son teóricos.

Acompaña a un decálogo para personas usuarias publicado el 27 de octubre. Su lema: que la IA actúe por ti, no sin ti.

Según la AEPD, estos asistentes ya no se limitan a responder. Integrados en el móvil o el ordenador, pueden gestionar el calendario o el correo y completar compras o reservas.

Cinco preguntas antes de delegar

La AEPD propone hacerse cinco preguntas antes de dejar una tarea a un agente. Qué puede ver, qué puede recordar, qué puede hacer en mi nombre, adónde envía mis datos y si afecta a alguien más.

Así lo resume el documento: «Cuando el asistente solo responde, un error es una respuesta equivocada. Cuando actúa, es un correo enviado, un archivo compartido, una compra, un contrato o un consentimiento dado en tu nombre».

Por eso la agencia insiste en que el agente prepara y la persona aprueba. Además, recuerda que el usuario puede ser responsable de las acciones que ha permitido ejecutar a su agente.

Permisos, no cheques en blanco

Pedirle a un agente que organice la cena, o que revise el correo y se encargue de todo, es darle carta blanca, avisa el decálogo. Y que pueda entrar en el correo o en las fotos no quiere decir que lo necesite.

Leer un mensaje, recuerda, no es lo mismo que enviarlo, cambiarlo o borrarlo. Por eso, si el servicio deja elegir, mejor que el agente tenga que preguntar antes de enviar, pagar o contratar, como aconseja la agencia.

Con el botón de «permitir siempre» pide no usarlo sin comprender su alcance, como le pasó al vendedor del caso. Y antes de dar el visto bueno a algo, toca mirar a quién va, cuánto cuesta y qué se adjunta. Fiarse del resumen del asistente puede salir mal.

Fuera contraseñas y tarjetas

Con los datos delicados el documento no deja margen. Contraseñas, códigos de verificación y números de tarjeta no se escriben nunca en el chat con la IA. Si toca pagar o identificarse, se teclean en el formulario o espacio seguro destinado a ello.

¿Hay que pasarle un documento? Mejor quitar antes los nombres y datos que no necesite.

Además de decirle qué hacer, la AEPD sugiere marcarle a quién puede escribir, cuánto puede gastar y cuándo debe parar a preguntar.

Órdenes escondidas en un correo

Hay otro riesgo menos visible. Dentro de una web, un PDF o una invitación de calendario puede haber órdenes escondidas para el agente. A veces van escritas en blanco sobre fondo blanco, para que nadie las vea.

Lo que buscan es que la IA mande datos, abra un enlace o apruebe una operación que nadie le ha pedido. Según la AEPD, ninguna medida elimina del todo este riesgo. Lo mejor es limitar lo que el agente puede hacer si le engañan.

Por eso desaconseja encargos como resumir los correos nuevos y responder a todos. Mezclan mensajes de desconocidos, datos privados y capacidad de actuar en nombre del usuario. Si hay que combinarlos, pide confirmar antes de cualquier acción hacia fuera.

Y no solo preocupan los asistentes de los usuarios: Microsoft detectó agentes de IA que rastrean claves expuestas en GitHub.

La memoria también cuenta

El documento dedica un apartado a la memoria de los asistentes, donde cada cosa que se le cuenta se va sumando. Con los meses puede salir un perfil detallado de los gustos, las rutinas o las preocupaciones de cada uno. «Un dato trivial, sumado a muchos otros durante meses, acaba describiendo tu vida», resume la agencia.

Para borrar información, la AEPD aconseja usar los controles de privacidad del servicio, sin confiar solo en pedírselo al asistente. También pide proteger la cuenta con contraseña única y verificación en dos pasos.

La cuenta y el dispositivo son la llave de todo lo demás, dice el decálogo. Y los fallos llegan por muchas vías: INCIBE avisó hace poco de un fallo crítico en los discos en red de Synology.

Las grandes compañías también están reforzando sus defensas. OpenAI, por ejemplo, ha contado cómo intenta impedir que otros copien el razonamiento de sus modelos.

La agencia subraya que la responsabilidad no puede recaer solo en los usuarios. A los proveedores les pide permisos comprensibles que distingan consultar de actuar, un historial de lo que ha hecho el agente y una forma inmediata de detenerlo. Como dice el documento, delegar no es desentenderse.

La información procede de la nota de prensa de la AEPD del 27 de octubre de 2026 y de su decálogo sobre asistentes y agentes de IA.

Crédito de la imagen: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).