La Voyager 1 no envía datos científicos a la Tierra desde el 14 de noviembre. Aun así, la NASA ha confirmado que la nave más lejana de la humanidad ya cumplió su gran hito. Está a un día luz de nosotros.

Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas: unos 25.900 millones de kilómetros. Según la agencia, la sonda cruzó esa marca el 18 de noviembre de 2026, a las 11:16 de la España peninsular. Llevaba más de 49 años de viaje.

Estaba previsto para ese día. La NASA lo ha confirmado en una nota oficial del 19 de noviembre. Su señal de radio, que viaja a la velocidad de la luz, tardó 24 horas en llegar al equipo de la misión.

Sin datos desde el día 14

Según la NASA, el equipo no recibe datos científicos ni técnicos de la Voyager 1 desde el 14 de noviembre. No llegan las medidas de sus instrumentos ni el estado de la nave.

Sí sigue llegando la llamada señal portadora, la que suele transportar esos datos. Los ingenieros usaron esa señal y los cálculos de la trayectoria para confirmar que había alcanzado el día luz.

La agencia asegura que sus ingenieros siguen analizando el problema. No es el primero: la misión ya superó propulsores obstruidos y un ordenador de a bordo que funcionaba mal. En octubre, la sonda estuvo dos días sin dar señales.

Un día entero para contestar

A esa distancia, cualquier avería se complica.

La NASA lo explica con un rayo de sol que pasa junto a la Tierra. Tarda unos 1,3 segundos en llegar a la Luna y unas cuatro horas en alcanzar Neptuno. Necesita otras 20 horas para llegar hasta la Voyager 1.

«Escuchamos a la Voyager 1 todos los días y le enviamos órdenes cada semana. Solo que ahora se tarda un poco más en comunicarse que antes», explicó Suzanne Dodd. Es la responsable del proyecto Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).

Incluso a la velocidad de la luz, una orden tarda 24 horas en llegar a la sonda. Y otras 24 horas en volver la respuesta.

Todo pasa por la red de espacio profundo de la NASA, con antenas en California y cerca de Madrid y de Canberra. El complejo de Robledo de Chavela incluye la Voyager 1 entre sus misiones en curso y tiene una antena de 70 metros, la DSS-63.

Una pila nuclear que se apaga

La Voyager 1 funciona con un generador de radioisótopos de casi 50 años, una especie de pila nuclear. Convierte en electricidad el calor del plutonio que se desintegra.

Como el plutonio se va agotando, cada sonda pierde unos 4 vatios de potencia al año. Este año, los ingenieros cambiaron tres equipos de la Voyager 1 por otros tres que gastan menos. Según la NASA, la maniobra no estaba exenta de riesgo.

Con ese ahorro, la agencia espera mantener sus instrumentos actuales al menos hasta el verano de 2027. Entonces las dos sondas cumplirán 50 años.

De Júpiter al espacio interestelar

La Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, despegaron en 1977 aprovechando una rara alineación de los planetas. No fueron las primeras en visitar Júpiter y Saturno. Sí fueron las primeras en enviar imágenes de alta resolución de esos mundos.

En 2012, la Voyager 1 fue la primera nave en salir de la heliosfera. Es la burbuja de partículas y campos magnéticos que crea el Sol. La sonda viaja a unos 61.155 kilómetros por hora.

Su gemela cruzó esa frontera en 2018. Son las únicas sondas de la humanidad en el espacio interestelar.

«Recorrer un día luz es una hazaña singular para una nave espacial, pero la Voyager es mucho más que un viajero lejano», afirmó Joe Westlake, director de la División de Heliofísica de la NASA. Hoy, las dos sondas siguen midiendo los cambios del campo magnético del Sol a enormes distancias.

«Una gran sorpresa es hasta qué punto nuestro Sol sigue afectando al espacio interestelar, hasta donde está la Voyager 1», señaló Linda Spilker, científica del proyecto en el JPL. Según ella, quizá la sonda dure lo suficiente para saber dónde termina la influencia del Sol.

«Algún día, cuando ya no pueda comunicarse con la Tierra, la Voyager 1 será el embajador silencioso de la humanidad ante las estrellas», dijo Dodd.

La información procede de la nota de prensa de la NASA del 19 de noviembre de 2026 y de las webs de la red de espacio profundo y del complejo de Robledo de Chavela.

Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech.