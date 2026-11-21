Con el frío vuelven a salir de los armarios los calefactores, los radiadores de aceite y las estufas eléctricas. Y con ellos llega la tentación de enchufarlos a la regleta del suelo o de tirar de un alargador para llegar al sofá.

Los servicios de emergencias de Madrid y de Estados Unidos lo desaconsejan, y el manual de un fabricante también. Las guías oficiales coinciden en una regla sencilla: el calefactor va enchufado directamente a la toma de la pared.

El motivo está en la potencia que consumen. Los calefactores gastan mucha electricidad, y conectarlos a una regleta puede provocar una sobrecarga. Las guías lo relacionan con el riesgo de incendio.

La campaña de Madrid

La Comunidad de Madrid lanzó el invierno pasado la campaña #CalorSeguro. Reunía consejos de su Cuerpo de Bomberos para usar radiadores, chimeneas y estufas, y la difundió la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Según la nota de la campaña, del 11 de diciembre de 2025, el riesgo es la sobrecarga eléctrica. «Los calefactores se han de conectar directamente a la toma de electricidad de la pared», indica. Por eso desaconseja las regletas, ya que los calefactores consumen mucha potencia.

La campaña deja una puerta abierta para quien no tenga otra opción. Si se usan regletas, deben estar homologadas. Además, hay que limitar el número de aparatos enchufados a ellas.

La misma regla en Estados Unidos

La Administración de Bomberos de Estados Unidos (USFA), que depende de la agencia federal de emergencias FEMA, dice lo mismo. Lo cuenta con unos dibujos pensados para entenderse sin saber leer. En uno, un radiador enchufado a la pared lleva una marca verde; en otro, conectado a una regleta, una cruz roja.

«Enchufa los calefactores directamente a la toma de la pared y nunca a un alargador o una regleta», resume su ficha sobre calefactores. También pide revisar antes el aparato, por si el cable está agrietado o dañado o el enchufe, roto.

El Departamento de Servicios contra Incendios de Massachusetts lo repite en su folleto en español. Según el folleto, la mayoría de estos incendios empiezan por ropa de cama, ropa o muebles demasiado cerca del aparato. Pero también pueden producirse cuando está enchufado a un alargador o a una regleta.

Un calefactor por enchufe

El Departamento de Seguridad Nacional de Indiana va un poco más allá. Su guía en español sobre calefacción alternativa pide enchufar los calefactores eléctricos a la pared y no a regletas múltiples. También pide mantener solo un calefactor en cada toma de corriente.

Esa guía recoge un dato de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Entre 2019 y 2023, los calefactores y las estufas causaron 332 muertes en incendios de calefacción en viviendas de todo Estados Unidos.

La USFA aporta otra cifra que llama la atención. Entre 2017 y 2019, los incendios de calefactores portátiles fueron solo el 3 % de los de calefacción en casas del país. Sin embargo, estuvieron detrás del 41 % de los que acabaron con muertos.

Lo que dicen los manuales

Las instrucciones de los aparatos también lo recogen. El manual del calefactor cerámico Ecron PTC907Y-L, de 1.500 vatios, lo incluye entre sus advertencias de seguridad.

«Evite usar un alargador porque este podría producir riesgo de incendio», indica. Justo antes pide no enchufar otros aparatos en el mismo circuito que el calefactor, porque puede haber una sobrecarga.

Ese mismo manual señala una de las causas comunes del sobrecalentamiento: el polvo y la pelusa que entran en el aparato. Recomienda limpiarlo con regularidad, siempre desenchufado y frío.

Otros consejos en común

Las guías oficiales comparten también otras recomendaciones básicas. La campaña de Madrid pide un metro de distancia con lo que pueda arder fácilmente. Massachusetts da la misma medida, e Indiana y la USFA hablan de tres pies, casi un metro.

Massachusetts e Indiana aconsejan elegir calefactores con apagado automático si se vuelcan. También piden no dejarlo encendido sin vigilancia ni mientras se duerme. Indiana añade que no se quede en marcha en una habitación vacía ni al salir de casa.

La campaña madrileña insiste además en los detectores de humo. Son baratos, se instalan fácilmente y avisan con un pitido si hay humo. En las casas de más de un piso debería haber, al menos, uno por planta.

El invierno también trae cambios en la carretera: la DGT ha cambiado los colores de las carreteras por nieve. En casa, los fabricantes coinciden en no dejar la batería del móvil mucho tiempo al 100 %. Y también en limpiarlo sin lejía ni aire comprimido.

La información procede de la campaña #CalorSeguro de la Comunidad de Madrid y de la Administración de Bomberos de Estados Unidos. También de las guías de Massachusetts e Indiana y del manual del calefactor Ecron PTC907Y-L.

Crédito de la imagen: U.S. Fire Administration (FEMA).