Con la llegada de diciembre, las calles se llenan de luces y muchas casas se transforman con guirnaldas, belenes y el clásico árbol de Navidad. Pero no todo el mundo se suma a esta tradición. Hay personas que deciden no poner árbol ni adornos, algo que a menudo se interpreta como falta de espíritu navideño. La psicología, sin embargo, ofrece pistas para entender que esa decisión puede tener mucho más que ver con la forma de vivir estas fechas que con el rechazo a la Navidad.

Qué hace realmente feliz la Navidad, según la ciencia

Uno de los estudios más citados sobre el tema lo publicaron en 2002 los psicólogos Tim Kasser, del Knox College, y Kennon Sheldon, de la Universidad de Misuri, en la revista Journal of Happiness Studies. Los investigadores preguntaron a 117 personas de entre 18 y 80 años por su satisfacción, su estrés y su estado de ánimo durante las fiestas, así como por lo que habían hecho y en qué habían gastado el dinero.

Los resultados fueron reveladores. Las personas que más disfrutaron de la Navidad fueron aquellas para las que las experiencias familiares y las actividades espirituales o religiosas tuvieron más peso. En cambio, cuando el protagonismo lo tenían el gasto de dinero y los regalos, el bienestar era menor. En palabras de los autores, los aspectos más materialistas de la Navidad moderna pueden minar el bienestar, mientras que la familia y lo espiritual ayudan a sentirse más satisfecho.

La Navidad también genera estrés

El mismo estudio reflejó otra realidad: aunque la mayoría de los participantes estaba satisfecha con sus fiestas, un 44% reconoció haber sentido estrés durante la Navidad. Las compras, los compromisos sociales, las reuniones familiares o las expectativas de que todo salga perfecto pueden convertir estas fechas en una fuente de presión.

Desde este punto de vista, prescindir del árbol o de los adornos puede ser, para algunas personas, una forma de reducir esa carga. No porque no les guste la Navidad, sino porque prefieren centrarse en lo que de verdad les aporta, como estar con sus seres queridos, descansar o disfrutar de las fiestas a su manera. Detrás de esta decisión también pueden influir otros factores, como los recuerdos o las experiencias pasadas, tal y como explicamos en el significado de que una persona no quiera poner el árbol de Navidad, según la psicología.

Lo que transmiten los adornos de Navidad

Los adornos, además, tienen una dimensión social que pocas veces se tiene en cuenta. En 1989, un equipo de investigadores de la Universidad de Utah publicó un estudio en la revista Journal of Environmental Psychology en el que pidieron a varias personas que valoraran a los residentes de distintas casas solo con fotografías de su fachada. Como recoge un análisis publicado en Psychology Today, los participantes interpretaban la decoración navideña como una señal de que los vecinos eran simpáticos y sociables.

Lo más curioso es que la decoración llegaba a engañar a los participantes: las casas decoradas de personas poco sociables se valoraban como más abiertas que las no decoradas. Eso demuestra que los adornos funcionan como una señal hacia los demás, pero no dicen necesariamente cómo es quien vive dentro. Del mismo modo, no poner árbol de Navidad tampoco significa ser menos sociable ni tener menos ilusión por estas fechas.

Cada persona vive la Navidad a su manera

Hay quien disfruta sacando las cajas de adornos a principios de diciembre y quien prefiere unas fiestas más sencillas. Hay quien elige el Belén en lugar del árbol, una decisión que también tiene su propia lectura, como contamos en qué significa poner en casa el Belén en lugar de un árbol de Navidad, según la psicología, y quien prefiere justo lo contrario, como explicamos en qué significa poner un árbol de Navidad en lugar del Belén. Y hay quien no pone árbol por falta de espacio, por ahorrar, por pasar las fiestas fuera de casa o, simplemente, porque no le apetece. Ninguna de esas opciones es mejor que otra.

Lo que sí sugiere la investigación es que la felicidad navideña depende menos de los adornos y los regalos y más de las relaciones y del sentido que cada uno da a estas fechas. Al fin y al cabo, el espíritu navideño no se mide por el tamaño del árbol, sino por la forma de compartir el tiempo con las personas que importan.