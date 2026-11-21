Carlos Alcaraz reina en el terreno donde teóricamente más cómodo se debía sentir Shelton. En el tie break, en ese terreno abierto al bombardeo. Ahí se diluyó ante un agradando Alcaraz, que juega como nadie los puntos clave de cada partido. El murciano remontó para sellar el pase a la final de las ATP Finals donde ya espera a Zverev o Medvedev. A un paso de un torneo maldito para el tenis español con solo dos triunfos en 55 ediciones. Sonríe Alcaraz cuando recorre las tripas del Inalpi Arena, sonríe tras fundir a Shelton incluso magullado.

«Ha sido un partido complicado mentalmente de aceptar. Es un jugador que te mete mucha presión y tienes que estar muy concentrado. Después del partido de ayer, uno puede pensar que eso es lo normal, pero esto va día a día. Hemos empezado un poquito fuera de concentración. Me ha venido un Ben muy agresivo que me daba poco tiempo de reacción y yo entré dubitativo y con break muy rápido. Hemos intentado aceptar la situación y seguir fuertes. Hemos terminado jugando un gran nivel, que es cuando realmente importa. Espero estar al lado de Corretja en el palmarés», dijo Alcaraz a pie de pista.

La rendición mental es la principal mejora del murciano, que ahora disfruta en escenarios resbaladizos. «He intentado estar concentrado en todo momento en el tie break, sabemos que lo importante es cada punto. He experimentado muy pocas veces eso de ace, ace y a lo siguiente. Me he dado cuenta de lo bien que se siente uno con eso. Hemos intentado disfrutar de estar en esa situación de nervios, de estar tan ajustado en el marcador e intentar jugar a un buen tenis», dijo el murciano.

Alcaraz se sobrepuso a su cuerpo y a un Shelton inspirado. «Físicamente me he encontrado muy bien. No era momento para especular e ir con dudas, había que ir a por todas y ver cómo me sentía. Me he sentido bien y me he movido bien, no he hecho el loco como en algún otro momento en el que no tuviera lo de la pierna. Me ayuda a entender cómo debo ir a muchas bolas, que quizá no tengo que hacer el loco y correr a bolas imposibles para estar bien. Pero después de la batalla de hoy, ahora vamos a usar cada minuto para recuperar y hacer las cosas bien», expresó el murciano.