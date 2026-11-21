El Barcelona tiene muy claro que tiene que mimar todo lo que pueda a Pau Cubarsí. Y el que más claro lo tiene es su entrenador. Desde este mismo fin de semana contra el Villarreal en el Camp Nou, Hansi Flick empezará a cuidarlo mucho más, sabiendo que es un pilar fundamental para su equipo esta temporada.

La defensa del Barcelona es el punto débil de la máquina que Flick lleva construyendo en estos tres años como entrenador azulgrana. Siempre ha sido su talón de Aquiles en el Barça. Dentro de ese problema, Pau Cubarsí es una joya que brilla en esa penumbra.

Cubarsí sufrió unas pequeñas molestias en el último parón que le obligaron a no terminar el partido de la selección española contra Inglaterra el pasado fin de semana. Fue un susto y está recuperado. Lleva varios entrenamientos esta semana con el grupo y estará en la convocatoria contra el Villarreal. Pero Flick no quiere correr riesgos.

«Lo de Cubarsí no es importante, pero hay que tener cuidado y quizás comience en el banquillo, pero estamos contentos con el regreso de Eric y Koundé», señaló Hansi Flick en sala de prensa.

Lo más lógico es que Cubarsí comience siendo suplente ante el Villarreal a pesar de estar recuperado. Quiere mimarlo Flick para no perderlo. Sería un drama si cae lesionado en una parcela donde el alemán tiene muchos problemas.

«Al final, el equipo está centrado y en estos nueve partidos debemos estar preparados para jugar los próximos partidos. Tenemos que ir con cuidado con Cubarsí», añadió Hansi Flick. El equipo volará a Bakú en Champions después de recibir al Villarreal y jugará hasta nueve partidos antes de cerrar el año. Un maratón muy importante donde las rotaciones serán determinantes. Flick no quiere más lesionados y empezará por cuidar a su mejor central, el Golden Boy.