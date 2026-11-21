Pau Cubarsí, Dani Olmo y Jules Koundé se han entrenado este sábado en el último entrenamiento del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de recibir al Villarreal en el Camp Nou con motivo de la decimotercera jornada de la Liga. También De Jong es alta para este domingo. Es baja Christensen, además de los ya conocidos lesionados Rodri, Espar y Roony.

Buenas noticias para el Barcelona en la previa de su duelo liguero contra el Villarreal. Cuatro jugadores que recupera Hansi Flick y que se han entrenado con normalidad este sábado por la mañana. Cubarsí, De Jong, Koundé y Olmo apuntan a entrar en la convocatoria después de ejercitarse con normalidad en la previa del partido ante el submarino amarillo.

Koundé vuelve a la dinámica de grupo después de una lesión que ha durado mucho más de lo previsto inicialmente y que le ha dejado fuera de los terrenos de juego durante un mes. En el caso de Olmo, también ha estado cerca de un mes fuera de los terrenos de juego tras caer lesionado en París. Los casos de Cubarsí y De Jong son diferentes. Sufrieron diferentes molestias con sus selecciones y se quedaron en un susto.

La baja de Christensen, confirmada el pasado viernes con un comunicado médico, es un paso atrás en la recuperación del defensa danés. También siguen siendo baja Xavi Espart, Rodri y Roony.

Otra de las novedades es Eric García, totalmente recuperado y que apunta a ser titular contra el Villarreal este domingo en el Camp Nou. Los cuatro jugadores recuperados apuntan a la convocatoria, pero sería una sorpresa verlos desde el inicio.

Mika Baza, Noah Garcia y Max Bonfill son los tres canteranos del Barcelona que han completado la sesión de trabajo de Hansi Flick este sábado. El equipo blaugrana defenderá el liderato ante el Villarreal en un duelo exigente a partir de las 14:00 horas este domingo.